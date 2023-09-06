“اوعى تشيل هم المصاريف” موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 للعاملين بالدولة قبل اجازة مولد النبي ودخول المدارس

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 للعاملين، يهتم عدد كبير من العاملين بالدولة التعرف على موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 من أجل شراء ما يلزمهم من طعام وشراب ودفع مصاريف المسكن وغيرها من الأمور، وخلال الساعات الأخيرة وجدنا زيادة مستمرة عن موعد صرف مرتب شهر 9 وهذا ما سوف نتعرف عليه بالتفصيل خلال السطور التالية ….

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 للعاملين

حيث أعلنت وزارة المالية على الموقع الرسمي لها على الإنترنت أن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 سوف يكون بداية من 21 سبتمبر 2023 حتى الموافق الأربعاء 27 سبتمبر 2023، وبهذا سوف تكون أيام صرف المرتبات يوم “الخميس والأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء “.

جدول صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

وتحرص وزارة المالية على صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 قبل اجازة المولد النبوي الشريف والذي يكون عطلة رسمية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، والتي سوف تكون في في يوم 27 سبتمبر 2023 والموافق 12 من ربيع الأول 1445، هذا بالإضافة إلى اقتراب موعد بداية العام الدراسي 2023-2024، وأعلنت وزارة المالية عن تقسيم مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 والتي جاءت كالتالي:

يوم 23 سبتمبر 2023 صرف مرتبات العاملين بالدولة في الوزارات” مديريات التضامن الاجتماعي، مديريات التموين والتجارة الداخلية، مديريات القوى العاملة، مديريات الشؤون الصحية، مديريات الطرق والنقل، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التموين، الإسكان، التجارة والصناعة، الإسكان والمرافق.

يوم 23 سبتمبر 2023 صرف مرتبات العاملين في الوزارات “الثقافة،الطيران المدني، الإنتاج الحربي، السياحة، البترول، الداخلية، الصحة، قطاع الأعمال العام، التضامن الاجتماعي، شؤون مجلس النواب، الاتصالات، الآثار، البيئة، النقل، القوى العاملة، الأوقاف”.

جدول صرف مرتبات سبتمبر 2023