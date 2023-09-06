مش هتدفع فاتورة الأرضي تاني”.. المصرية للاتصالات تعلن الفئات المعفاة من دفع فاتورة التليفون الأرضي يبختك لو انت منهم

يبحث الكثير من المواطنين عن الفئات المعافين من دفع فاتورة التليفون الأرضي وكيفية الاستعلام عن الفاتورة، لذلك سنقدم للمشتركين في شركة المصرية للاتصالات معلومات حول الفئات المعفاة من دفع فواتير التليفون الأرضي لعام 2023، بالإضافة إلى كيفية الاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي وطرق دفعها.

استعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2023

لسهولة الوصول إلى فاتورة التليفون الأرضي في مصر لعام 2023، يمكن للمشتركين اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع المصرية للاتصالات: يمكن للمشتركين الدخول إلى موقع الشركة عبر النقر على الرابط هنا.

الاستعلام عن الفاتورة: بعد دخول الموقع، يجب النقر على خيار “الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي”.

إدخال البيانات المطلوبة: المشترك يقوم بإدخال كود المحافظة الخاص به ورقم الخط الأرضي.

عرض الفواتير: بعد إدخال البيانات الصحيحة، يمكن للمشترك عرض فواتيره الحالية.

طرق دفع فاتورة الهاتف الأرضي لعام 2023

مالكي الهاتف الأرضي في مصر يمكنهم دفع فواتيرهم بوسائل متعددة، منها:

الدفع عبر السنترالات: يمكن للمشتركين دفع فواتيرهم من خلال السنترالات الموجودة في مختلف مناطق الجمهورية.

الدفع عبر فروع وي: يتاح الدفع أيضًا في فروع وي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

الدفع عبر المحافظ الإلكترونية: يمكن استخدام محافظ إلكترونية مثل “فودافون كاش”، “اورانج”، أو “اتصالات” لدفع الفواتير.

الدفع عبر خدمات الدفع الإلكتروني: المشتركون يمكنهم استخدام خدمات مثل “فوري”، “أمان وي”، وتطبيقات أخرى مخصصة للدفع الإلكتروني.

الدفع عبر البنك أو انستا باي: يمكن أيضًا دفع الفواتير من خلال حساب البنك أو باستخدام خدمة انستا باي.

الفئات المعفاة من دفع فاتورة الهاتف الأرضي

تعلن الشركة المصرية للاتصالات عن الفئات المعفاة من دفع فواتير الهاتف الأرضي في مصر، وهم: