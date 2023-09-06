تموينك هيزيد يافرحتهم ياهناهم”.. وزارة التموين اضافة المواليد والزوجة علي بطاقة التموين 2023 عبر موقع دعم مصر

إضافة المواليد والزوجة إلى بطاقة التموين في عام 2023 تعد خطوة ضرورية ومهمة للمواطنين، حيث تمنحهم فرصة تحسين قدرتهم على تلبية احتياجات أفراد أسرهم من المواد الغذائية، يمكن للمستحقين القيام بهذه العملية من خلال الاستفادة من القرارات الوزارية والإجراءات المتاحة في عام 2023 وذلك عبر بوابة مصر الرقمية.

إضافة المواليد والزوجة إلى بطاقة التموين

يعد إجراء إضافة المواليد والزوجة إلى بطاقة التموين عملية بسيطة تتطلب اتباع الخطوات الصحيحة، حيث يمكن إضافة حتى 4 أفراد إلى البطاقة الواحدة، بفضل بطاقة التموين يتاح لصاحبها صرف سلع غذائية بقيمة 50 جنيهًا شهريًا لكل فرد مسجل على البطاقة.

لإجراء هذه العملية يمكن تقديم الطلب عبر بوابة مصر الرقمية من خلال ملء البيانات المطلوبة وحفظ الطلب، هذا الإجراء يساهم في توفير الدعم الغذائي للأسر المحتاجة ويعزز من رعاية الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

خطوات إضافة المواليد والزوجة إلى بطاقة التموين

إليكم الخطوات المحترفة لإضافة المواليد والزوجة إلى بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية:

إضافة المواليد:

قم بفتح موقع بوابة مصر الرقمية وتسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي على البوابة.

اختر خدمات التموين من القائمة الرئيسية.

قم بإدخال بيانات صاحب البطاقة التموينية الخاصة بك.

أضف بيانات الأفراد المراد إضافتهم إلى البطاقة، مع التأكد من أن أعمار المواليد لا تقل عن أربع سنوات وأن العدد الإجمالي للأفراد لا يتجاوز 4 أفراد.

قم بتسجيل إجمالي الدخل الصافي للأسرة.

اضغط على زر “حفظ الطلب” لإرسال الطلب.

إضافة الزوجة: