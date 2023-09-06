متخليش الجمعية تنصب عليك وتستغلك”.. نصيب الفرد في بطاقة التموين لشهر سبتمبر 2023 سكر وزيت وأسعار السلع التموينية

في الأيام الأخيرة أثارت تصريحات وزير التموين في مصر جدلاً واسعاً بين المواطنين حول توفر الأرز ومستقبله في بطاقة التموين وزادت الاستفسارات حول معرفة نصيب الفرد في التموين، هذا الجدل أدى إلى انتشار الاستفسارات حول نصيب كل فرد في بطاقة التموين وما إذا كانت هناك خطط لرفع الأرز من هذه البطاقات بصفة دائمة.

نصيب الفرد في بطاقة التموين

فيما يتعلق ببطاقات التموين لشهر سبتمبر 2023، قرر وزير التموين تحديد نصيب الفرد في البطاقة بمبلغ 50 جنيهًا للفرد الواحد حتى الفرد الرابع، بعد ذلك يقل الدعم إلى 25 جنيهاً للفرد الخامس وما بعده، وسيتم توزيع كيس سكر وزجاجة زيت لكل فرد على بطاقة التموين، بحد أقصى من أربع زجاجات زيت وستة أكياس سكر، يجب مراعاة أن هذا سيؤدي إلى تقليل نصيب الفرد من السلع التموينية.

1 فرد: 50 جنيهًا (كيس سكر أو زجاجة زيت وسلعة بقيمة 8 جنيهات).

2 أفراد: 100 جنيه (2 زجاجة زيت و2 كيس سكر وسلعة بقيمة 14 جنيهًا).

3 أفراد: 150 جنيه (3 زجاجات زيت و3 أكياس سكر وسلعة بقيمة 22 جنيهًا).

4 أفراد: 200 جنيه (4 زجاجات زيت و4 أكياس سكر وسلعة بقيمة 29 جنيهًا).

5 أفراد: 215 جنيهًا (4 زجاجات زيت و5 أكياس سكر وسلعة بقيمة 32 جنيهًا).

6 أفراد: 250 جنيهًا (4 زجاجات زيت و6 أكياس سكر وسلعة بقيمة 54 جنيهًا).

رفع الأرز من بطاقة التموين

تم رفع الأرز من قائمة السلع التي تشملها البطاقة التموينية خلال الشهر الحالي، هذا القرار تم استحسانه من قبل مصادر في صناعة الأرز في غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، واعتبروه إحدى أفضل القرارات التي اتخذتها الوزارة هذا العام، وأشاروا إلى أن الأرز سيظل متوافراً على مدار العام الحالي، مع استمرار انخفاض الأسعار ووصولها إلى المواطن بأسعار منخفضة.

التوضيحات الرسمية حول توفر الأرز

قام المتحدث الرسمي لوزارة التموين بتوضيح الأمور بشكل محدد، وأكد أن الأرز سيظل متاحاً في المنافذ التموينية عبر بطاقات التموين في شهر أكتوبر، ونفى بشكل قاطع أي أنباء تشير إلى رفع الأرز من البطاقات التموينية بصفة دائمة.

توقعات بارتفاع إنتاج مصر من الأرز

منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) تتوقع ارتفاع إجمالي إنتاج مصر من الأرز في موسم العام 2023/2024 إلى 3.9 مليون طن، مقابل 3.7 مليون طن في الموسم السابق 2022/2023، هذا يأتي في ظل توقف الهند عن تصدير الأرز الأبيض وفرض قيود على تصدير الأرز البسمتي، الذي يمثل 40٪ من صادرات الأرز عالمياً.

أسعار السلع التموينية