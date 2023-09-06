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متخليش الجمعية تنصب عليك وتستغلك”.. نصيب الفرد في بطاقة التموين لشهر سبتمبر 2023 سكر وزيت وأسعار السلع التموينية

ahmed.khaledمنذ 57 دقيقة
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نصيب الفرد في بطاقة التموين
نصيب الفرد في بطاقة التموين

في الأيام الأخيرة أثارت تصريحات وزير التموين في مصر جدلاً واسعاً بين المواطنين حول توفر الأرز ومستقبله في بطاقة التموين وزادت الاستفسارات حول معرفة نصيب الفرد في التموين، هذا الجدل أدى إلى انتشار الاستفسارات حول نصيب كل فرد في بطاقة التموين وما إذا كانت هناك خطط لرفع الأرز من هذه البطاقات بصفة دائمة.

نصيب الفرد في بطاقة التموين

فيما يتعلق ببطاقات التموين لشهر سبتمبر 2023، قرر وزير التموين تحديد نصيب الفرد في البطاقة بمبلغ 50 جنيهًا للفرد الواحد حتى الفرد الرابع، بعد ذلك يقل الدعم إلى 25 جنيهاً للفرد الخامس وما بعده، وسيتم توزيع كيس سكر وزجاجة زيت لكل فرد على بطاقة التموين، بحد أقصى من أربع زجاجات زيت وستة أكياس سكر، يجب مراعاة أن هذا سيؤدي إلى تقليل نصيب الفرد من السلع التموينية.

  • 1 فرد: 50 جنيهًا (كيس سكر أو زجاجة زيت وسلعة بقيمة 8 جنيهات).
  • 2 أفراد: 100 جنيه (2 زجاجة زيت و2 كيس سكر وسلعة بقيمة 14 جنيهًا).
  • 3 أفراد: 150 جنيه (3 زجاجات زيت و3 أكياس سكر وسلعة بقيمة 22 جنيهًا).
  • 4 أفراد: 200 جنيه (4 زجاجات زيت و4 أكياس سكر وسلعة بقيمة 29 جنيهًا).
  • 5 أفراد: 215 جنيهًا (4 زجاجات زيت و5 أكياس سكر وسلعة بقيمة 32 جنيهًا).
  • 6 أفراد: 250 جنيهًا (4 زجاجات زيت و6 أكياس سكر وسلعة بقيمة 54 جنيهًا).

رفع الأرز من بطاقة التموين

تم رفع الأرز من قائمة السلع التي تشملها البطاقة التموينية خلال الشهر الحالي، هذا القرار تم استحسانه من قبل مصادر في صناعة الأرز في غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، واعتبروه إحدى أفضل القرارات التي اتخذتها الوزارة هذا العام، وأشاروا إلى أن الأرز سيظل متوافراً على مدار العام الحالي، مع استمرار انخفاض الأسعار ووصولها إلى المواطن بأسعار منخفضة.

التوضيحات الرسمية حول توفر الأرز

قام المتحدث الرسمي لوزارة التموين بتوضيح الأمور بشكل محدد، وأكد أن الأرز سيظل متاحاً في المنافذ التموينية عبر بطاقات التموين في شهر أكتوبر، ونفى بشكل قاطع أي أنباء تشير إلى رفع الأرز من البطاقات التموينية بصفة دائمة.

توقعات بارتفاع إنتاج مصر من الأرز

منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) تتوقع ارتفاع إجمالي إنتاج مصر من الأرز في موسم العام 2023/2024 إلى 3.9 مليون طن، مقابل 3.7 مليون طن في الموسم السابق 2022/2023، هذا يأتي في ظل توقف الهند عن تصدير الأرز الأبيض وفرض قيود على تصدير الأرز البسمتي، الذي يمثل 40٪ من صادرات الأرز عالمياً.

أسعار السلع التموينية

السلعةالكميةالسعر (بالجنيه)
سكر معبأ 1 كجم1 كجم12.60
زيت خليط 800 مللي800 مللي30.00
دقيق معبأ 1 كجم1 كجم18.00
بار حلاوة طحينية سادة 40 جم40 جم3.00
بسكويت يويوز سادة1 بجنيه ونصف1.50
خل 5% 900 مللي900 مللي6.00
مكرونة 800 جم800 جم13.00
مكرونة 400 جم400 جم6.50
لبن مجفف 125 جم125 جم25.50
طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا140 جرامًا3.75
مربى (أنواع) 350 جرامًا350 جرامًا16.00
تونة مفتتة وزن 140 جرامًا140 جرامًا18.00
جبن أبيض 125 جرام125 جرام4.50
جبنة تتراباك 500 جم500 جم14.00
جبنة تتراباك 250 جم250 جم7.50
فول معبأ 500 جم500 جم9.00
مسلى صناعي 800 جم800 جم36.00
عدس مجروش 500 جم500 جم21.00
صلصة 300 جم300 جم8.00
كيس ملح طعام 300 جم300 جم1.25
صلصة 300 جم300 جم8.00
شاي ناعم 40 جم40 جم5.00
بسكويت بوو (أنواع)بناءً على النوع3.75
صابون غسيل 125 جم125 جم3.00
صابون تواليت 125 جم125 جم7.50
مسحوق أتوماتيك 800 جم800 جم25.00
مسحوق عادي يدوي 800 جم800 جم16.00
بسكويت يويوز ويفر (أنواع)بناءً على النوع2.75
بسكويت تومورو (أنواع)بناءً على النوع3.00
كيس سائل غسيل أوانٍ 80 جم80 جم3.00
قهوة سريعة الذوبان 18 جم18 جم4.00
علبة مرقة دجاج1 علبة6.00
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ahmed.khaledمنذ 57 دقيقة
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