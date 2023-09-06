خبر يسعد الملايين”.. شركة الكهرباء رجوع عداد الكهرباء بالكارت الى الشريحة الأولى لشهر سبتمبر لتقليل الاستهلاك

في الوقت الحالي يعاني العديد من المواطنين الذين يستخدمون عدادات الكهرباء مسبقة الدفع المعروفة باسم “أبو كارت”، من تحويل هذه العدادات إلى الشريحة الأولى لتقليل تكلفة استهلاك الكهرباء، لذلك يبحث المواطنين عن طرق رجوع عداد الكهرباء الى الشريحة الأولى وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال هذا المقال.

رجوع عداد الكهرباء الى الشريحة الأولى

للحفاظ على الرصيد المتبقي من الشهر السابق وتجنب الانتقال إلى الشرائح العالية التكلفة، يجب إعادة ضبط العداد إلى الشريحة الأولى مع بداية كل شهر، يتم ذلك استنادًا إلى المعلومات التي تقدمها شركة الكهرباء، هذا الإجراء ينطبق فقط على الشرائح الأولى والثانية التي تدعم استهلاك يصل إلى 100 كيلو وات.

وفقًا لمصدر مسؤول في شركة الكهرباء يمكن لأصحاب عدادات الكهرباء الاحتفاظ بالرصيد المتبقي من الشهر السابق والعودة إلى الشريحة الأولى ببساطة بإعادة ضبط العداد في بداية كل شهر ويجب توجيه العناية إلى ضبط الساعة والتاريخ بشكل صحيح على العداد لتجنب مشكلة عدم العودة إلى الشريحة الأولى، وفي حالة وجود مشكلة يتعين على المستخدمين شحن كارت العداد في المرة القادمة حين تصبح العملية ممكنة، مما يساعد على تفادي هذه المشكلة في المستقبل.

خطوات لتقليل استهلاك الكهرباء بعداد “أبو كارت”

الشركة القابضة للكهرباء تقدم نصائح وإجراءات لتقليل استهلاك الكهرباء بشكل فعال: