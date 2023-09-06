يبختك المباني فتحت تاني الكل هيبني” رسوم تراخيص البناء الجديدة في المدن والقرى 2023 واهم المستندات المطلوبة والشروط

بعد توقف دام لأشهر أعلنت الحكومة المصرية عن استئناف إصدار تراخيص البناء في المدن والقرى اعتباراً من بداية شهر سبتمبر 2023، يأتي هذا الإعلان بعد صدور قرار رقم 309 لسنة 2023 من قبل محافظ مدينة كفر الشيخ، الذي يسمح بالبدء في أعمال البناء والتشطيبات في القرى والمدن، في هذا المقال سنتناول الرسوم المتعلقة بتراخيص البناء في القرى والمدن.

رسوم استخراج تراخيص البناء الجديدة

تم تحديد قيمة رسوم استخراج تراخيص البناء بموجب مشروع قانون البناء الموحد، ويتم تحديدها بموافقة المجلس المحلي المختص بذلك بعد تقديمها من قبل المحافظ، ويتم تقديم هذه الرسوم وفقًا للقواعد التالية:

دفع مبلغ يصل إلى 2000 جنيه مصري كحد أقصى من أجل الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وتقديم البيانات والمتطلبات الضرورية لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم.

دفع رسوم الفحص والاعتماد والخدمات الأخرى ذات الصلة بمشروعات التقسيم، والتي لا تتجاوز جنيهًا واحدًا لكل متر مربع من مساحة الأرض المخصصة للمشروع، بحد أقصى قدره 200,000 جنيه مصري.

يجب على المواطنين مراعاة أن قيمة هذه الرسوم تتزايد بنسبة 3% سنوياً، ولا يجوز فرض أي مبالغ إضافية على الأعمال المشمولة بالبندين السابقين تحت أي مسمى آخر.

رسوم تراخيص البناء تتفاوت حسب نوع البناء وموقعه، وتشمل:

رسوم المكتب الهندسي.

معدل أقساط التأمين الاجتماعي بنسبة 2.5% من تكلفة البناء.

رسم تحسين بقيمة 20 جنيهًا لكل متر من الطابق الأرضي أو مساحة الأرض.

رسوم تصاريح الهندسة بقيمة حوالي 700 جنيه.

شهادة متغير المساحة حسب المساحة بقيمة 200 جنيه.

هذه هي الرسوم المعمول بها لاستخراج تراخيص البناء في مصر وفقًا لمشروع قانون البناء الموحد، ويجب على المواطنين الالتزام بها عند تقديم طلباتهم للحصول على تراخيص البناء.

شروط تعلية المباني

الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعمول بها والموجودة في بيان الصلاحية الساري، يجب أن يكون الهيكل الإنشائي وأساسات المبنى قادرة على تحمل الأعباء المطلوبة وذلك وفقًا للمعايير المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون.

المسؤولية الهندسية: يجب على المهندس أو المكتب الهندسي المعني بمشروع البناء أن يتحمل مسؤولية سلامة العقار وتنفيذ أعمال التعلية والتأكد من مطابقتها للمتطلبات التخطيطية والبنائية للموقع والالتزام بالكودات والمواصفات الفنية.

المستندات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء

بيان الصلاحية الساري والذي يحتوي على الكودات والأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعترف بها أثناء تقديم طلب الترخيص.

بيان توثيق الأرض أو المنزل في الشهر العقاري.

صورة من بطاقة الرقم القومي للمالك.

عقد مقاولة من المهندس وشهادة إشراف.

رسم هندسي مفصل يتضمن جميع التفاصيل الضرورية حول الأرض أو المبنى.

إيصال بدفع المبالغ المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء.

إجراءات استخراج التراخيص