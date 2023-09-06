اعرف حقك ومتخليش التاجر ينصب عليك”.. نصيب الفرد من زيت التموين لشهر لشهر سبتمبر 2023 داخل المنافذ التموينية

بتوجيهات من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تم تحديد مبلغ حصة الفرد من السلع التموينية على البطاقة التموينية بمبلغ 50 جنيهًا، هذا المبلغ يستخدم لشراء السلع المحددة التي تتمتع بالدعم التمويني وفقًا للأسعار القصوى المحددة، ويبحث المواطنين عن نصيب الفرد من زيت التموين، يتم مراقبة تنفيذ هذا القرار من خلال شبكة تضم 40,000 منفذ بقالي تمويني، مما يساهم في توفير السلع التموينية بشكل منتظم وفعال للمواطنين.

نصيب الفرد من زيت التموين

يتم توزيع السلع التموينية وفقًا للتوجيهات الجديدة والتي تشمل:

توزيع زجاجة زيت بحجم 800 مل لكل فرد، مع حد أقصى يبلغ 4 زجاجات على البطاقة.

توزيع كمية 1 كيلوجرام من السكر للفرد، وبحد أقصى 6 كيلوجرامات على البطاقة.

توزيع كمية 1 كيلوجرام من الأرز أو المكرونة إذا كان عدد أفراد الأسرة أقل من 4.

توزيع كمية 2 كيلوجرام من الأرز أو المكرونة (800 جرام للبطاقة) إذا كان عدد أفراد الأسرة يزيد عن 4.

الزيادات الإضافية في التموين

تستخدم باقي المستحقات لشراء السلع التموينية من قائمة محددة، وتحدد قيمة هذه السلع بحد أقصى، لتسديد هذه الزيادة يجب دفع مبلغ 5 جنيهات نقدًا، المواطنون لديهم الحق في استلام الدعم المخصص لهم من المنافذ التموينية داخل محافظتهم بحد أقصى أربع مرات في الشهر باستخدام بطاقتهم التموينية.

توافر السلع الأساسية

يؤكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على عدم وجود نقص في السلع الأساسية داخل المنافذ التموينية والأسواق، توجد مخزونات استراتيجية كافية للسلع الأساسية تكفي لعدة أشهر مقبلة، مما يضمن توفير السلع الغذائية للمواطنين بشكل مستدام، وتقوم وزارة التموين بحملات تفتيش دورية على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار، لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار معقولة ومناسبة للمواطنين.