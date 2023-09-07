عشان متتقولش معرفش”.. إلغاء صرف الخبز على بطاقات التموين 2023 وصرف 10 كيلو دقيق وزارة التموين تحسم الجدل

تناقلت عدة مواقع إخبارية غير حكومية أخباراً تفيد بأن الحكومة قررت إلغاء صرف الخبز على بطاقات التموين واستبداله بالدقيق، ومن المهم ملاحظة أن هذا الاستبدال سيكون اختيارياً وليس إجباري، مما يعني أن الأشخاص الذين يستفيدون من بطاقات التموين سيكون لديهم الخيار بين استلام الخبز المدعوم كما هو معمول به، أو استبداله بالدقيق.

حقيقة إلغاء صرف الخبز على بطاقة التموين 2023

قدم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر الدكتور تامر صلاح توضيحاً حول الأخبار المتداولة حيث أكد أن إلغاء صرف الخبز ليس صحيحًا، بدلاً من ذلك يتيح هذا القرار للمستفيدين من الدعم التمويني اختيار استبدال الخبز بالدقيق وفقًا لرغبتهم.

حصة الفرد من الخبز المدعوم

يثير العديد من المواطنين استفسارات حول الحصة التي يحصل عليها كل فرد يوميًا من الخبز المدعوم، وأوصحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن حصة كل فرد مقيد ببطاقة التموين هي مقدار 5 أرغفة يوميًا ما يعادل نحو 150 رغيف شهريًا.

خطوات الاستعلام عن حساب فرق العيش في التموين

لتسهيل عملية الاستعلام عن فرق العيش في التموين، يمكن للمواطنين اتباع خطوات بسيطة تتضمن الآتي:

الدخول إلى بوابة مصر الرقمية.

إدخال الرقم القومي والرقم على البطاقة.

من ثم إدخال المعلومات الشخصية مثل رقم الهاتف واسم الأم والبريد الإلكتروني والرقم السري.

بعد ذلك يمكن الضغط على زر الاستعلام لعرض قيمة فرق الخبز الغير مصروف.

إلغاء صرف الخبز المدعوم في بعض المناطق

يجب التنويه أن سياسة إلغاء صرف الخبز المدعوم واستبداله بالدقيق تختلف من منطقة إلى أخرى، في بعض المحافظات مثل الأقصر وقنا، تم تحديد نصيب الفرد على بطاقة التموين بـ 10 كيلو جرامات من الدقيق في حالة عدم صرف الخبز المدعوم، نتيجة لعدم وجود مخابز بلدية كافية في تلك المناطق.