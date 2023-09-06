“أحداث مثيرة”.. موعد مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 5 و6 بطولة أحمد فهمي والقنوات الناقلة له

يتساءل العديد من المشاهدين عن موعد مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 5 خلال الساعات الأخيرة حيث إنه حظي بإقبال كبير منذ بدء عرضه، ويتصدر التريند على محركات البحث مثل “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي، وينتظر المشاهدين دائمًا الحلقات الجديدة بشغف لمتابعة تطورات قصة السفاح والتعرف على المزيد من التفاصيل والجرائم في هذا العمل الذي استند إلى أحداث وجرائم حقيقية.

موعد مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 5

يعد موعد مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 5 من أبرز الموضوعات البحثية التي ازداد البحث عنها بعد انتهاء الحلقة الرابعة من المسلسل، والجدير بالذكر أن تم عرض هذا المسلسل في 25 أغسطس الماضي المكون من 8 حلقات عبر منصة شاهد التابعة لمجموعة قنوات إم بي سي التي تميزت بعرض الحلقات بشكل حصري، ويجدر بنا الإشارة إلى أنه تم عرض الحلقتين الثالثة والرابعة يوم الجمعة الماضية، وسيتم عرض الحلقتين الخامسة والسادسة في الجمعة المقبلة الموافق 7 سبتمبر 2023، وذلك الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 5

ويتم عرض حلقات مسلسل “سفاح الجيزة” بطولة الفنان أحمد فهمي على منصة شاهد ومخصصة للمشتركين فقط، ولكن تم عرض الحلقة الأولى بشكل مجاني، وبالنسبة لباقي الحلقات، يمكن للمشاهدين الاشتراك في المنصة لمتابعة المسلسل والاستمتاع بالعديد من الأعمال الأخرى.

قصة مسلسل سفاح الجيزة

وبعد أن استعرضنا موعد مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 5، نتطرق إلى الحديث عن قصة المسلسل عبر السطور التالية:

مسلسل “سفاح الجيزة” يقتبس قصة حقيقية لشخص يسمى “قذافي فراج عبد العاطي” الذي اشتهر بلقب “سفاح الجيزة”، حيث قام بأعمال نصب واحتيال وقتل بعض الأشخاص من محيطه.

تم تجسيد هذه الشخصية في المسلسل مع بعض التغييرات الدرامية خلال أحداث القصة.

الفنان أحمد فهمي أدى دور هذا الشخص بشكل متميز واحترافي في المسلسل، مما نال إعجاب كبير من الجمهور وجعل المسلسل يتصدر قوائم الريتشارت في مصر، ويتبين مما سبق أن هذا المسلسل يعتبر إحدى أكثر المسلسلات التي يبحث عنها الجمهور حاليًا على محركات البحث مثل جوجل.

تزايد البحث خلال الساعات الماضية حول موعد مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 5 و6 واللتان من المقرر عرضهما في منتصف ليل الخميس القادم عبر منصة شاهد الالكترونية الشهيرة، وقد شهدت الحلقة الماضية أحداث مثيرة ووقوع ضحية جديدة للسفاح وهو الشخص الذي كان يتتبع فادية إلى المخزن.