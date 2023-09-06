هتاخد إجازة مدتها 10 أيام + علبه حلاوة المولد “تاريخ إجازة المولد النبوي الشريف” الرئيس بيفرح الشعب

تاريخ إجازة المولد النبوي الشريف، يتساءل الكثير من الموظفين والعاملين داخل القطاع العام والخاص عن تاريخ إجازة المولد النبوي الشريف وإجازات شهر سبتمبر 2023 المتبقية وهذا ما سنتناول الحديث عنه، حيث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بإصدار بعض القرارات المتعلقة بإجازة المولد النبوي الشريف قام بترحيل إجازة المولد النبوي الشريف إلى يوم الخميس بدلا من يوم الأربعاء الموافق 27 من شهر سبتمبر.

تاريخ إجازة المولد النبوي الشريف

يتساءل الكثير من الناس والموظفين والعاملين في القطاعات العامة والخاصة عن تاريخ إجازة المولد النبوي الشريف حيث:

وفقاً للحسابات الفلكية يأتي تاريخ إجازة المولد النبوي الشريف هذا العام بداية من يوم 12 من ربيع الأول لعام 1445 هجريًا.

يوافق هذا اليوم من الإجازة يوم الخميس الموافق 28 من شهر سبتمبر لعام 2023 وذلك وفقاً للقرارات التي قام بإصدارها رئيس مجلس الوزراء بترحيل يوم إجازة المولد النبوي الشريف بدلاً من يوم الأربعاء.

إجازات شهر سبتمبر 2023 المتبقية

بعد أن قمنا بالتحدث عن تاريخ إجازة المولد النبوي الشريف سنقوم بالتحدث عن إجازات شهر سبتمبر 2023 المتبقية وهي كالآتي:

يوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر 2023.

يوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023.

الإجازات المتبقية أيضاً من شهر سبتمبر يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر 2023.

يوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023.

من ضمن الإجازات المتبقية أيضاً يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر.

يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023.

يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر وهو إجازة المولد النبوي الشريف.