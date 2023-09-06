ظهرت الآن “نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ” عبر موقع التنسيق الرسمي tansik.digital.gov.eg

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، تزداد عمليات البحث على جوجل من خلال الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة وعن موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة وهذا ما سنتناول الحديث عنه حيث ازدادت التساؤلات لسرعة تجهيز أوراق التقديم لبدء العام الدراسي الجديد في الجامعات، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بتوفير رابط التنسيق الالكتروني لسهولة الاستعلام عن نتيجة التنسيق في حين ظهورها.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

يثار تساؤل العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن طريقة الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة وذلك يمكنك الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية تقوم بالدخول مباشرةً إلى موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط

قم باختيار أيقونة تنسيق الثانوية العامة 2023.

الضغط على تبويب نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.

ثم بعد ذلك تقوم بكتابة كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها وهي: اسم الطالب ورقم الجلوس والرقم السري الموجود في بيان النجاح.

وفي النهاية تقوم بالضغط على أيقونة عرض النتيجة وسيتم ظهور الجامعة والكلية المناسبة لك.

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

بعد أن قمنا بالتحدث عن طريقة الاستعلام عن نتيجة التنسيق سنقوم بالتحدث عن موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023: