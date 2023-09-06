استقبل حالا تردد قناة طيور الجنة على نايل سات لمشاهدة أجمل الاغاني على مدار اليوم

يبحث العديد من الأطفال والأمهات عن تردد قناة طيور الجنة خلال الأيام الماضية، وهذا يعود إلى أنها من أشهر القنوات المميزة التي تبث عبر النايل سات، وتقدم مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والأغاني المميزة، وتتضمن هذه البرامج محتوى هادف يهدف إلى تربية الأطفال وتقديم قيم إيجابية، بالإضافة إلى أنها تعد مكانًا آمنًا للأطفال حيث يمكن للآباء والأمهات مراقبة ما يشاهده أطفالهم والاستمتاع بالبرامج المخصصة لهم، ويتميز محتوى القناة بالتنوع والمحتوى الهادف الذي يحترم الأطفال من جميع الأعمار ويساعدهم على فهم القيم الإيجابية والتخلص من الأفكار السلبية.

تردد قناة طيور الجنة

يمكن للآباء والأمهات استقبال تردد قناة طيور الجنة عبر البيانات التالية:

التردد: 11258.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

وهذه البيانات الخاصة بالتردد ستساعد الأشخاص على البحث عن القناة ومشاهدة محتواها المميز

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023

والجدير بالذكر أنها إحدى القنوات التلفزيونية الناجحة التي تهتم بمحتوى الأطفال وتبث عبر النايل سات حيث تأسست في عام 2008 وحققت شعبية كبيرة بين مشاهديها في جميع أنحاء العالم، كما تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التي تستهدف فئة الأطفال والعائلات، وتميزت بروحها العائلية والممتعة، كما تعتبر واحدة من القنوات المتاحة على مدار الساعة دون توقف ولا تشفير، مما يسمح للأطفال بمشاهدتها في أي وقت.

طريقة استقبال تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات

يمكنك ضبط تردد قناة طيور الجنة على النايل سات من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر “menu” في جهاز الريسيفر.

حدد خيار “إضافة قناة”.

اختر القمر الصناعي المستخدم للقناة، وفي هذه الحالة “نايل سات”.

أدخل تردد القناة الذي هو 11258.

اضغط على زر “بحث”.

انتظر قليلاً حتى يتم البحث عن القناة.

اضغط في النهاية على “حفظ القناة”.

بهذه الطريقة، ستتمكن من إضافة ومشاهدة قناة طيور الجنة على جهاز التلفاز الخاص بك.