استقبل الآن .. تردد قناة إذاعة القرآن الكريم  على شاشة التليفزيون والراديو 2023

تردد قناة إذاعة القرآن الكريم، من ضمن الموضوعات التي تصدرت مؤشرات البحث على جوجل في الساعات الأولى من أول أيام شهر رمضان الكريم ويزداد التساؤل أيضاً عن البرامج التي تقوم بتقديمها إذاعة القرآن وهذا ما سنتناول الحديث عنه، حيث يبحث الكثير من المسلمين عن تردد قناة إذاعة القرآن الجديد لكي يقوموا بضبطها ويستمعون إلى القرآن والأدعية والقصص الدينية ومعرفة كافة الأسئلة الخاصة بالدين الإسلامي.

تردد قناة إذاعة القرآن الكريم

سنقوم بالتحدث عن كافة الترددات الخاصة بإذاعة القرآن الكريم وعلى راديو FM وهي كالآتي:

التردد الخاص بإذاعة القرآن الكريم: 11766.

استقطاب الإذاعة: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد إذاعة القرآن الكريم على راديو FM محافظة القاهرة: 98.2

تردد المحلة الكبرى: 99.6

تردد الأسكندرية: 90.1

تردد إذاعة القرآن الكريم على التليفزيون: 11766.

استقطاب الإذاعة: H

معدل الترميز الخاص بالإذاعة: 27500.

برامج إذاعة القرآن الكريم

يعمل إذاعة القرآن الكريم على تقديم العديد من البرامج المهمة التي تعمل على تقديم كل ما يخص الدين الإسلامي وتقديم الأناشيد الدينية ومن أهم هذه البرامج كالتالي:

من أهم البرامج التي تقوم بتقديمها الإذاعة هو برنامج تفسير الأحاديث النبوية الشريفة.

برنامج الفتاوي الشرعية.

من أهم ما تقدمه الإذاعة أيضاً تلاوات قرأنية طوال اليوم.

أهم البرامج أيضاً هو برنامج براعم الإيمان وفي رحاب الفقه وسيرة ميسرة.

تعمل على عرض تفسير القرآن الكريم بصوت الشيخ الشعراوي وبعض الشيوخ والكبيرة.