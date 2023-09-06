كشوف pdf.. نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 بالاسم عبر موقع وزارة التربية العراقية في عموم المحافظات

أصبحت نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 بالاسم من الموضوعات التي تصدرت خلال الساعات الأخيرة وذلك يعد إعلان وزارة التربية العراقية عنها عبر موقع “نتائجنا” حيث تم إعادة تصحيح أوراق الطلاب الذين قدموا اعتراضات على درجاتهم في بعض المواد بعد الإعلان الأولي عن النتائج ويمكن للطلاب الاطلاع على النتائج في جميع المحافظات من خلال البحث بالاسم والرقم الامتحاني.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 بالاسم

في صدد حديثنا عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 بالاسم، يجدر بنا الإشارة إلى أن تم فتح فترة لتقديم اعتراضات على هذه النتائج وذلك بتاريخ 13 أغسطس الماضي ولمدة أسبوع، وهذه الاعتراضات تشمل الأقسام العلمية الأحيائي والأدبي والتطبيقي حيث سجل العديد من الطلاب اعتراضات على درجاتهم في مواد مختلفة بناءً على اعتقادهم بأنهم يستحقون علاماتٍ أعلى وأن هناك خطأ في التصحيح، وزارة التربية في العراق تعمل جاهدة على إعادة التصحيح لضمان منح كل طالب حقه الكامل إذا كان لديه مبررات قوية للطعن في الدرجات التي حصل عليها، وقد تضمنت هذه الفترة فتح باب الاعتراض برسوم قدرها 3000 دينار عراقي للمادة الواحدة.

كيفية استخراج نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 بالاسم

تم الإعلان عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 بالاسم في بعض المحافظات، وهي الكرخ الأولى أقسام الأدبي والتطبيقي، وأما الكرخ الثانية ظهرت فيها أيضا أقسام الأدبي والتطبيقي) وأما صلاح الدين ظهرت فيها أقسام التطبيقي فقط، وستتم رفع بقية النتائج على موقع نتائجنا الوزاري، وإليك خطوات الاستعلام عنها من خلال اتباع الآتي:

الانتقال إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

تحديد نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 بالاسم.

حدد القسم الذي يتعلق بك، سواء كان أحيائيًا أو أدبيًا أو تطبيقيًا.

اختر المحافظة التي تنتمي إليها.

انقر على الإدارة التعليمية التي تخص مدرستك.

حمل ملف النتيجة بصيغة PDF ثم قم بفتحه واستخراج نتيجة الطالب باستخدام الاسم والرقم الامتحاني.

هذه الخطوات ستساعدك في العثور على نتائجك بسهولة ويسر في المحافظات المذكورة بدون التوجه إلى المدارس وتجنبا حدوث الازدحام.