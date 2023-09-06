“من هنـــا” رابط تحميل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق 2023

رابط تحميل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية هو رابط منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل وقد توجد العديد من الشروط المتنوعة الواجب توافرها بأكملها من أجل الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

رابط تحميل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

توجد العديد من الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل تحميل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق وهذه الخطوات يمكن أن تتمثل في الآتي

يجب أولاً الدخول على منصة مظلتي لتحميل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل عن طريق هذا الرابط https://spa.gov.iq/umbrella/

قم بإدخال البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها.

اختر كلمة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وسوف تظهر بعدها كافة الأسماء ويمكن تحميل هذا الكشف بصيغة pdf

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

توجد العديد من الشروط المتنوعة الواجب توافرها بأكملها من أجل الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية وهذه الشروط يمكن أن تتمثل في الآتي