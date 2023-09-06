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“من هنـــا” رابط تحميل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق 2023
رابط تحميل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية هو رابط منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل وقد توجد العديد من الشروط المتنوعة الواجب توافرها بأكملها من أجل الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية
رابط تحميل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية
توجد العديد من الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل تحميل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق وهذه الخطوات يمكن أن تتمثل في الآتي
- يجب أولاً الدخول على منصة مظلتي لتحميل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل عن طريق هذا الرابط https://spa.gov.iq/umbrella/
- قم بإدخال البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها.
- اختر كلمة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وسوف تظهر بعدها كافة الأسماء ويمكن تحميل هذا الكشف بصيغة pdf
شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية
توجد العديد من الشروط المتنوعة الواجب توافرها بأكملها من أجل الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية وهذه الشروط يمكن أن تتمثل في الآتي
- يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم من معدومي الدخل الشهري.
- كما يجب ألا يمتلك أي عقارات او أصول أخرى خاصة به
- يجب على المتقدمين من الرجال ألا يقل عمرهم عن ثمانية عشر عاما ولا يزيد عن ستين عاما أثناء التقديم.
- يجب ألا يقل عمر المرأة عن خمسة عشر عامًا ولا تزيد عن خمسة وخمسون عامًا أثناء التقديم للحصول على الدعم.
- يجب على المتقدم أن يكون عراقي الجنسية ومقيم إقامة دائمة على أراضيها
- يلزم التسجيل الإلكتروني على منصة مظلتي.