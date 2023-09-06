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“من هنـــا” رابط تحميل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق 2023

جهاد حسينمنذ 21 دقيقة
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رابط تحميل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية هو رابط منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل وقد توجد العديد من الشروط المتنوعة الواجب توافرها بأكملها من أجل الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

رابط تحميل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

توجد العديد من الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل تحميل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق وهذه الخطوات يمكن أن تتمثل في الآتي

  • يجب أولاً الدخول على منصة مظلتي لتحميل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل عن طريق هذا الرابط https://spa.gov.iq/umbrella/
  • قم بإدخال البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها.
  • اختر كلمة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وسوف تظهر بعدها كافة الأسماء ويمكن تحميل هذا الكشف بصيغة pdf

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

توجد العديد من الشروط المتنوعة الواجب توافرها بأكملها من أجل الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية وهذه الشروط يمكن أن تتمثل في الآتي

  • يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم من معدومي الدخل الشهري.
  • كما يجب ألا يمتلك أي عقارات او أصول أخرى خاصة به
  • يجب على المتقدمين من الرجال ألا يقل عمرهم عن ثمانية عشر عاما ولا يزيد عن ستين عاما أثناء التقديم.
  • يجب ألا يقل عمر المرأة عن خمسة عشر عامًا ولا تزيد عن خمسة وخمسون عامًا أثناء التقديم للحصول على الدعم.
  • يجب على المتقدم أن يكون عراقي الجنسية ومقيم إقامة دائمة على أراضيها
  • يلزم التسجيل الإلكتروني على منصة مظلتي.
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جهاد حسينمنذ 21 دقيقة
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