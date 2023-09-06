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طريقة الاستفسار عن منحة الزوجة والابناء 2023 في ليبيا “mch.gate.mosa.ly”
الاستفسار عن منحة الزوجة والابناء 2023 يمكن أن تتم من خلال زيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية الليبية كما يمكن صرف هذه المنح للأسر الفقيرة والمطلقات والأرامل بعد التأكد من احقيتهم.
الاستفسار عن منحة الزوجة والابناء 2023
توجد بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن منحة الزوجة والابناء لهذا العام وهذه الخطوات يمكن أن تتمثل في الآتي
- يمكن الاستعلام عن منحة الزوجة والابناء عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الشئون الاجتماعية الليبية وذلك عن طريق هذا الرابط https://mch.gate.mosa.ly/
- قم بعد ذلك بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- ستظهر العديد من الخانات الفارغة نقوم من خلالها بإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة التي تتمثل في الاسم ورقم القيد والبيانات التي تخص الأبناء ورقم الهاتف المحمول وبعض البيانات الأخرى بشكل صحيح في الأماكن المخصصة لها.
- عند الانتهاء من إدخال كافة البيانات المطلوبة نقوم بالضغط على كلمة استعلام وسوف تظهر لك كافة التفاصيل التي تخص هذه المنحة.
معلومات حول منحة الزوجة والابناء
توجد العديد من المعلومات التي تخص منح الزوجة والابناء وهذه المعلومات يمكن أن تتمثل في الآتي
- يتم الحصول على هذه المنحة للأسر الفقيرة والأرامل والمطلقات والعمال الغير مستقرين وبعض الفئات الأخرى التي يتم تحديدها بواسطة الحكومة الليبية.
- كما يمكن معرفة عدد الأبناء أو الزوجة المستحقة لهذه المنحة من خلال موقع وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية بعد التأكد من أحقية حصولهم على هذه المنحة.
- تعتبر واحدة من أنواع المنح التي يتم تقديمها لأعداد كبيرة من المواطنين.