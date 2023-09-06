طريقة الاستفسار عن منحة الزوجة والابناء 2023 في ليبيا “mch.gate.mosa.ly”

الاستفسار عن منحة الزوجة والابناء 2023 يمكن أن تتم من خلال زيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية الليبية كما يمكن صرف هذه المنح للأسر الفقيرة والمطلقات والأرامل بعد التأكد من احقيتهم.

الاستفسار عن منحة الزوجة والابناء 2023

توجد بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن منحة الزوجة والابناء لهذا العام وهذه الخطوات يمكن أن تتمثل في الآتي

يمكن الاستعلام عن منحة الزوجة والابناء عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الشئون الاجتماعية الليبية وذلك عن طريق هذا الرابط https://mch.gate.mosa.ly/

قم بعد ذلك بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ستظهر العديد من الخانات الفارغة نقوم من خلالها بإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة التي تتمثل في الاسم ورقم القيد والبيانات التي تخص الأبناء ورقم الهاتف المحمول وبعض البيانات الأخرى بشكل صحيح في الأماكن المخصصة لها.

عند الانتهاء من إدخال كافة البيانات المطلوبة نقوم بالضغط على كلمة استعلام وسوف تظهر لك كافة التفاصيل التي تخص هذه المنحة.

معلومات حول منحة الزوجة والابناء

توجد العديد من المعلومات التي تخص منح الزوجة والابناء وهذه المعلومات يمكن أن تتمثل في الآتي