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اعرف حالًا موعد اختبارات الترم الاول بالتقويم الدراسي 1445 “بعد أخر تعديل”
موعد اختبارات الترم الاول بالتقويم الدراسي 1445 يتساءل عنها الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور من أجل الاطمئنان على مستقبلهم كما يوجد جدول خاص بالعطلات الرسمية في المملكة العربية السعودية من أجل معرفة عدد أيام الإجازات الرسمية والإجازات المطولة أيضا
موعد اختبارات الترم الاول بالتقويم الدراسي 1445
يوجد موعد محدد يبدأ فيه اختبارات الترم الأول بالتقويم الدراسي 1445 وهذا الموعد يمكن أن يتمثل في الآتي
- قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بالإعلان عن وبع تقويم دراسي جديد 1445 بشكل رسمي والذي يشكل كافة التفاصيل التي تخص المواعيد والاختبارات الدراسية والإجازات الرسمية وأيضا المطولة.
- بدأت الدراسة بالفصل الأول بشكل رسمي في يوم 4/2/1445 هجريا والذي يوافق 20/8/2023 ميلاديا.
- تبدأ اختبارات الترم الاول في يوم 14 من شهر نوفمبر وقد تستمر لمدة عشرة أيام على أن تنتهي يوم 24 من نفس الشهر.
جدول عطلة 1445
يوجد جدول خاص بالعطلات الرسمية في المملكة العربية السعودية وهذه الأيام تتمثل في الآتي
- اليوم الوطني يوافق يوم الأربعاء الموافق 6 من صفر وينتهي يوم الخميس 7 من صفر
- إجازة نصف العام تبدأ يوم الخميس الموافق 16 من جمادي الأول وتنتهي يوم السبت الموافق 3 من جمادي الآخرة.
- عطلة عيد الفطر تبدأ يوم الخميس الموافق 17 من رمضان وتنتهي يوم الإثنين الموافق 6 من شوال.
- إجازة نهاية العام تبدأ يوم الخميس الموافق 22 من شوال وتستمر حتى بداية العام الدراسي الجديد