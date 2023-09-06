اعرف حالًا موعد اختبارات الترم الاول بالتقويم الدراسي 1445 “بعد أخر تعديل”

موعد اختبارات الترم الاول بالتقويم الدراسي 1445 يتساءل عنها الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور من أجل الاطمئنان على مستقبلهم كما يوجد جدول خاص بالعطلات الرسمية في المملكة العربية السعودية من أجل معرفة عدد أيام الإجازات الرسمية والإجازات المطولة أيضا

موعد اختبارات الترم الاول بالتقويم الدراسي 1445

يوجد موعد محدد يبدأ فيه اختبارات الترم الأول بالتقويم الدراسي 1445 وهذا الموعد يمكن أن يتمثل في الآتي

قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بالإعلان عن وبع تقويم دراسي جديد 1445 بشكل رسمي والذي يشكل كافة التفاصيل التي تخص المواعيد والاختبارات الدراسية والإجازات الرسمية وأيضا المطولة.

بدأت الدراسة بالفصل الأول بشكل رسمي في يوم 4/2/1445 هجريا والذي يوافق 20/8/2023 ميلاديا.

تبدأ اختبارات الترم الاول في يوم 14 من شهر نوفمبر وقد تستمر لمدة عشرة أيام على أن تنتهي يوم 24 من نفس الشهر.

جدول عطلة 1445

يوجد جدول خاص بالعطلات الرسمية في المملكة العربية السعودية وهذه الأيام تتمثل في الآتي