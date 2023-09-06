عشان تخرج وتتفسح براحتك “أعرف مواعيد الاجازات المطولة بالترم الاول 1445” في المملكة

مواعيد الاجازات المطولة بالترم الاول 1445 يمكن الاستعلام عنها عن طريق زيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم السعودية كما توجد مواعيد محددة خاصة بهذه الإجازات في المملكة العربية السعودية وقد توجد بعض الخطوات الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن مواعيد الإجازات المطولة

مواعيد الاجازات المطولة بالترم الاول 1445

توجد مواعيد محددة خاصة بالإجازة المطولة والإجازة الرسمية في المملكة العربية السعودية بالترم الأول وهذه المواعيد يمكن أن تتمثل في الآتي

الإجازة المطولة الأولى خلال العام الدراسي الحالي الفصل الدراسي الأول تكون يوم 16 من شهر أكتوبر.

يوجد في الفصل الدراسي الأول ثلاثة إجازات رسمية في المملكة العربية السعودية.

إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول تكون في يوم 16 من شهر نوفمبر.

الإجازة المطولة الثانية في المملكة العربية السعودية تكون في يوم 17 من شهر ديسمبر.

إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني تكون يوم 4 من شهر يناير.

خطوات الاطلاع على الإجازات المطولة في المملكة العربية السعودية

توجد بعض الخطوات الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن مواعيد الإجازات المطولة في المملكة العربية السعودية وهذه الخطوات يمكن أن تتمثل في الآتي