pdf كشوف برابط سريع.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة عبر منصة مظلتي الالكترونية

تصدرت اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، وأعلنت منصة مظلتي عن اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الذين تقدموا للحصول على الدعم نظرا لتدني مستواهم الاقتصادي، والجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية قد استقبلت حوالي 3 آلاف طلب من المواطنين للحصول على الوجبة الأخيرة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

تم الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة كجزء من مبادرة حكومية في العراق التي تهدف إلى مساعدة الأسر المحتاجة خلال الظروف الاقتصادية الصعبة التي تؤثر على العالم، ولهذا الغرض، قامت الوزارة بإضافة مزيد من الشروط والمعايير لتأهيل الأسر للحصول على الرعاية الاجتماعية، وقد حددت وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق الشروط المطلوبة للتأهل للرعاية الاجتماعية قبل الإعلان عن أسماء المستحقين، ومنها:

يجب أن يكون المتقدم من الجنسية العراقية.

أن يكون لديه عائلة تتألف من أربعة أفراد على الأقل.

أن يكون عمر المتقدم أكبر من 18 عامًا للرجال وما بين 15 و55 عامًا للنساء.

ينبغي على المتقدم أن يكون مسجلاً مسبقًا في سجل الشؤون الاجتماعية.

طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يمكنك الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرةعبر منصة مظلتي من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق على الإنترنت.

أو انتقل إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي.

أدخل رقم بطاقتك الذكية في الحقل المخصص له.

أدخل الرمز المرئي المكون من خمسة أرقام.

اضغط على زر “تنزيل ملفات المستفيدين بالوجبة التاسعة”.

قم بالبحث عن الاسم الرباعي الذي تبحث عنه عن طريق كتابته في مربع البحث.

تحقق من تاريخ الميلاد الظاهر بجانب الاسم للتحقق من الشخص المناسب.

هذه هي الخطوات التي يمكن اتباعها للاستعلام عن أسماء المستفيدين بالوجبة التاسعة على منصة مظلتي العراقية.

الآن يمكنك تنزل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf من خلال زيارة منصة مظلتي الالكترونية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث يتم رفع كشوف المستفيدين من الدفعة الخامسة خلال الساعات القادمة.