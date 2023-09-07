“خلال ساعات” نتائج اعتراضات السادس الاحيائي 2023 بالاسم والرقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا عـٌـموم المحافظات

نتائج اعتراضات السادس الاحيائي 2023، يتساءل الكثير من الطلبة وأولياء الأمور عن نتائج اعتراضات السادس الاحيائي 2023 حيث شهدت الساعات القليلة الماضية إعلان نتائج اعتراضات الدور الأول للقسم الأدبي والتطبيقي وذلك للعام الدراسي الحالي 2022/2023، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج القسم الأحيائي بالاسم ورقم الامتحاني الخاص بالطالب خلال الساعات القادمة، لذلك ومن خلال هذا المقال على موقع البديل الإخباري نوضح لكم تفاصيل الاستعلام عن النتائج بكل سهولة.

نتائج اعتراضات السادس الاحيائي 2023

من خلال البحث هذه الفترة عن نتائج اعتراضات السادس الاحيائي 2023 أعلنت وزارة التربية العراقية أنه من المقرر العمل على تقديم نتائج الاعتراضات مباشرة بعد الانتهاء من عمليات تدقيقها في كل محافظة، ومن المقرر أن يتم إعلانها على شكل كشوفات PDF عبر موقع النتائج الإلكترونية الذي أعلنته الوزارة وذلك لتسهيل عملية استخراج النتائج لجميع الطلاب والتي تتم إلكترونيا دون الحاجة إلى التوجه إلى مقر المدرسة، ومن الجدير بالذكر أنه حتى هذه اللحظة تم الإعلان عن نتائج القسم الأدبي والتطبيقي في العديد من المحافظات مثل: الكرخ 1 و 2 و 3 – الرصافة 1 و 2 و 3 – ديالي – نينوى – صلاح الدين – النجف – البصرة – ميسان – واسط، وجاري العمل على انتهاء رفع النتائج لجميع المحافظات.

استخراج نتائج الاعتراضات للصف السادس الاعدادي 2023 الدور الاول

يمكنك الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاحيائي 2023 من خلال بعض الخطوات البسيطة التي أعلنت عنها وزارة التربية العراقية وهي كالتالي:-

أولاً قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية أو الدخول على موقع نتائجنا الرسمي .

. الضغط على نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الأول.

اختيار القسم الخاص بالطالب (التطبيقي – الأدبي – الأحيائي).

اختيار محافظة الطالب من القائمة المتاحة.

اضغط على مربع التحميل الموجود أمام المحافظة.

سيتم عرض قوائم الطلاب الذين تم قبول اعتراضهم والدرجات المقررة لهم.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 ملازمنا

تم الإعلان عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الأول في العديد من المحافظات وذلك للقسمين الأدبي والتطبيقي: