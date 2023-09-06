“صلاح على رأس القائمة”.. اسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023 وموعد حفل البالون دور Ballon D’Or 2023

اسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023، من المقرر أن تعلن اسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023 بعد قليل، حيث ستعلن مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية عن أسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي 2023 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا، كما أعلنت المجلة عن موعد حفل البالون دور لتسليم الجوائز القيمة لأفضل اللاعبين على مستوى العالم.

اسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023

ومن المتوقع أن تضم قائمة اسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023 كلا من:

ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، الذي يعد أحد أبرزالمرشحين للفوز بتلك الجائزة بعدما نجح في قيادة منتخب بلاده لتحقيق لقب كأس العالم 2022.

النجم النرويجي إيرلينج هالاند، هداف مانشستر سيتي، بعدما حقق ثلاثية تاريخية.

كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان.

اللاعب الجزائري كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة، والذي فاز بالجائزة العام الماضي، بعدما قدم موسم استثنائي مع ريال مدريد، وحصد لقبي الليجا ودوري أبطال أوروبا.

فينيسيوس جونيور لاعب فريق ريال مدريد.

موعد حفل البالون دور 2023

وكانت المجلة الفرنسية قد أعلنت عن موعد حفل البالون دور 2023 والذي يتم عقده بشكل سنوي لتسليم جائزة الكرة الذهبية، وجوائز الأفضل فى العالم للعام الجارى 2023، حيث سيقام الحفل في يوم 30 من شهر أكتوبر القادم بأحد المسارح العريقة فى العاصمة الفرنسية باريس.

القنوات الناقلة لحفل جائزة الكرة الذهبية 2023

كما تم الاعلان عن القنوات الناقلة لحفل جائزة الكرة الذهبية 2023، حيث ستنقل حفل البالون دور بشكل كامل عبر قنوات بي ان سبورت، عبر تلك الترددات:

التردد الأول beIN SPORTS

التردد: 12064.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

التردد الثاني beIN SPORTS

التردد: 12245.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

التردد الثالث beIN SPORTS

التردد: 12264.

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

منذ قليل كشفت مجلة “فرانس فوتبول” عن اسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023، وجاء أول 5 مرشحين لجائزة الكرة الذهبية:

محمد صلاح نجم ليفربول.

المدافع الكرواتى جوسكو جفارديول لاعب مانشستر سيتى.

الكاميرونى أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد.

الفرنسى كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة السعودى.

وهناك عدد من الجوائز تقدمها مجلة فرانس فوتبول هي: