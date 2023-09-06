“زادت ولا اشاعة؟؟” حقيقة زيادة معاشات شهر أكتوبر 2023 وقيمتها بعد الزيادة الاخيرة

حقيقة زيادة معاشات شهر أكتوبر 2023، انتشرت خلال الساعات الأخيرة تساؤلات حول حقيقة زيادة معاشات شهر أكتوبر 2023 بعد حالة التضحم التي تشهدها البلاد خلال تلك الفترة، وقد أعلنت الحكومة عن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 بالزيادة الأخيرة لكافة المواطنين، حيث سيبدأ الصرف مطلع الشهر القادم بنظام الشرائح، وسنجيب خلال السطور القادمة على ما إذ تم زيادة معاشات اكتوبر أم لا، فتابعونا.

حقيقة زيادة معاشات شهر أكتوبر 2023

وقد كشف مجلس الوزراء حقيقة زيادة معاشات شهر أكتوبر 2023، حيث أوضح أنه لا يوجد أي زيادة في معاشات شهر أكتوبر 2023 وأن أي زيادة في المعاشات تطبق مع بداية السنة المالية في شهر يوليو، وأن أخر زيادة في المعاشات تم اقرارها في شهر إبريل الماضي.

قيمة معاشات أكتوبر 2023 بعد الزيادة الاخيرة

وتقدر قيمة معاشات أكتوبر 2023 بعد الزيادة الاخيرة بما يلي:

– معاشات الفئة الأولى التي تحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه، تصرف يومي الأحد والاثنين 1 و2 أكتوبر 2023.

– معاشات الفئة الثانية التي تحصل على معاش أكثر من 2000 جنيه، تصرف يومي الثلاثاء والإربعاء 3 و4 أكتوبر 2023.

– معاشات الفئة الثالثة التي تحصل على معاش أكثر من 3000 جنيه، تصرف يومي الخميس والجمعة 5 و6 أكتوبر

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

ومن المقرر أن يتم صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 بداية من أول الشهر وحتى يوم السادس من الشهر نفسه لكافة المواطنين المتقاعدين، ويمكنك الحصول على معاشك خلال اليوم المحدد لك بعدة طرق مختلفة.

أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

أتاحت هيئة التأمنيات الإجتماعية عدة أماكن يمكنهم من خلالها صرف معاشات أكتوبر 2023، وهي: