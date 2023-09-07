افرح وزقطط اجازات بالكوم”.. الاجازات الرسمية المتبقية في عام 2023 في مصر ( المولد النبوي – 6 أكتوبر) للموظفين في القطاع العام والخاص

باقي لنا عدد قليل من الإجازات الرسمية خلال عام 2023، ونحن هنا لنذكركم بهذه المناسبات المهمة والتي قد تشكل فرصة للسفر سواء داخل البلاد أو إلى خارجها، فيما يلي من خلال هذا المقال سوف نتعرف على الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023 بالإضافة إلى إجازات شهر سبتمبر.

الاجازات الرسمية المتبقية في عام 2023

مع قدوم شهر سبتمبر 2023 يصبح البحث عن العطلات الرسمية من بين أكثر المواضيع التي يبحث عنها الأفراد على محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي، يتطلع الناس إلى قضاء وقت ممتع خارج ضغوط الحياة وروتين العمل اليومي، ولهذا فإن البحث عن العطلات والإجازات يصبح أمراً مهماً، فيما يلي سوف نتعرف على الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023:

إجازة المولد النبوي الشريف:

الموعد: يوم الأربعاء، 27 سبتمبر.

التوقعات: من الممكن أن يتم تأجيلها إلى يوم الخميس، 28 سبتمبر، وذلك وفقًا لقرار من رئيس مجلس الوزراء.

إجازة عيد القوات المسلحة:

الموعد: الجمعة، 6 أكتوبر.

التوقعات: يمكن أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بنقل الإجازة إلى يوم الخميس 5 أكتوبر، وذلك نظرًا لأهميتها كإجازة رسمية وعطلة معترف بها.

إجازات العام 2023

19 مارس 2023: عيد تحرير طابا.

17 أبريل 2023: شم النسيم.

21 أبريل 2023: عيد الفطر المبارك.

25 أبريل 2023: عيد تحرير سيناء.

1 مايو 2023: عيد العمال.

27 يونيو 2023: وقفة عيد الأضحى المبارك.

28 يونيو 2023: عيد الأضحى المبارك.

30 يونيو 2023: ثورة 30 يونيو.

19 يوليو 2023: رأس السنة الهجرية.

23 يوليو 2023: ثورة 23 يوليو.

27 سبتمبر 2023: المولد النبوي الشريف.

6 أكتوبر 2023: عيد القوات المسلحة، انتصارات أكتوبر.

إجازات سبتمبر 2023

1 سبتمبر: الجمعة (إجازة أسبوعية).

2 سبتمبر: السبت (إجازة أسبوعية).

8 سبتمبر: الجمعة (إجازة أسبوعية).

9 سبتمبر: السبت (إجازة أسبوعية).

15 سبتمبر: الجمعة (إجازة أسبوعية).

16 سبتمبر: السبت (إجازة أسبوعية).

22 سبتمبر: الجمعة (إجازة أسبوعية).

23 سبتمبر: السبت (إجازة أسبوعية).

29 سبتمبر: الجمعة (إجازة أسبوعية).

30 سبتمبر: السبت (إجازة أسبوعية).

مع هذه الإجازات يمكن للناس الاستفادة من أوقاتهم بشكل مميز والاسترخاء خلال شهر سبتمبر 2023.