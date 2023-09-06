حقيقة تأجيل الدراسة في مصر 2023 وما هو الموعد الرسمي لبدء المحدد من وزارة التربية والتعليم

قامت وزارة التربية والتعليم بالتحدث حول حقيقة تأجيل الدراسة في مصر 2023 / 2024 من عدمه، وهذا بسبب انتشار الكثير من الشائعات عن تأجيلها، وذلك بعد أن قامت وزارة الصحة بالإعلان عن المتحور الجديد لفيروس كورونا بشكل رسمي، مما جعل العديد يعتقدون أن الدراسة سوف تأجل، وتساءل الكثيرون حول الموعد الرسمي لبدء الدراسة المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم، وخلال مقالنا سوف نتطرق حول شائعات تأجيل الدراسة ومتى تبدأ.

حقيقة تأجيل الدراسة في مصر 2023

نفت وزارة التربية والتعليم خبر حقيقة تأجيل الدراسة في مصر 2023 / 2024 بسبب متحور فيروس كورونا، وأوضحت أن عند حدوث أي جديد فيما يخص ذلك سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي، وقالت أنه لا داعي لتصديق ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تقم هي بالإعلان عنه.

وعلى صعيدًا آخر قام المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفور بتأكيد نفي تأجيل الدراسة بعد الإعلان عن المتحور الجديد وأنها ستبدأ في موعدها المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم، لأن كافة المدارس مستعدة لمواجهة أي فيروس من خلال قيامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة من أجل سلامة وصحة الطلاب والمحافظة على أرواحهم.

موعد بدء الدراسة في مصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد بدء الدراسة لكافة المراحل التعليمية بمختلف طبيعتها سواء كانت خاصة أو حكومية أو لغات، وقالت أن الدراسة سوف تكون آخر يوم سبت في شهر سبتمبر الجاري والذي يتوافق مع تاريخ 30 سبتمبر 2023، وسوف تستمر الدراسة إلى تاريخ 8/ يونيو/ 2024 ميلاديًا في العام الجديد.