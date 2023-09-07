“متخليش التاجر يضحك عليك”.. نصيب أربع أفراد كم من التموين لشهر سبتمبر 2023 زيت + سكر وأسعار السلع التموينية الجديدة

تعتبر البطاقة التموينية أحد أهم الوسائل التي تقدمها الحكومة المصرية للمواطنين بهدف تأمين احتياجاتهم الأساسية من السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ويبحث الكثير من المواطنين عن نصيب أربع أفراد كم من التموين، لذلك في هذا المقال سوف نوضح حصة الأسرة المكونة من أربعة أفراد من السلع التموينية في مصر، بالإضافة إلى أسعار هذه السلع.

نصيب أربع أفراد كم من التموين

نصيب الأسرة من السكر:

يتم تخصيص 2 كيلوجرام من السكر لكل فرد على بطاقة التموين، مما يعني أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد تحصل على 8 كيلوجرام من السكر.

نصيب الأسرة من الأرز:

يتم تخصيص 1 كيلوجرام من الأرز لكل فرد على البطاقة التموينية، مما يعني أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد تحصل على 4 كيلوجرام من الأرز.

نصيب الأسرة من الزيت:

يتم تخصيص زجاجة واحدة من الزيت لكل فرد على البطاقة التموينية، مما يعني أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد تحصل على 4 زجاجات من الزيت.

السلع التموينية

السكر: 8 جنيهات للكيلوجرام

الأرز: 10 جنيهات للكيلوجرام

الزيت: 24 جنيهًا للزجاجة

تعد السلع التموينية مصدرًا أساسيًا لاحتياجات الأسرة المصرية، وتوفر الحكومة المصرية هذه السلع بأسعار مخفضة لمساعدة المواطنين على تحمل أعباء المعيشة.

أسعار السلع التموينية