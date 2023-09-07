“متخليش التاجر يضحك عليك”.. نصيب أربع أفراد كم من التموين لشهر سبتمبر 2023 زيت + سكر وأسعار السلع التموينية الجديدة
تعتبر البطاقة التموينية أحد أهم الوسائل التي تقدمها الحكومة المصرية للمواطنين بهدف تأمين احتياجاتهم الأساسية من السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ويبحث الكثير من المواطنين عن نصيب أربع أفراد كم من التموين، لذلك في هذا المقال سوف نوضح حصة الأسرة المكونة من أربعة أفراد من السلع التموينية في مصر، بالإضافة إلى أسعار هذه السلع.
نصيب أربع أفراد كم من التموين
نصيب الأسرة من السكر:
يتم تخصيص 2 كيلوجرام من السكر لكل فرد على بطاقة التموين، مما يعني أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد تحصل على 8 كيلوجرام من السكر.
نصيب الأسرة من الأرز:
يتم تخصيص 1 كيلوجرام من الأرز لكل فرد على البطاقة التموينية، مما يعني أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد تحصل على 4 كيلوجرام من الأرز.
نصيب الأسرة من الزيت:
يتم تخصيص زجاجة واحدة من الزيت لكل فرد على البطاقة التموينية، مما يعني أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد تحصل على 4 زجاجات من الزيت.
السلع التموينية
- السكر: 8 جنيهات للكيلوجرام
- الأرز: 10 جنيهات للكيلوجرام
- الزيت: 24 جنيهًا للزجاجة
تعد السلع التموينية مصدرًا أساسيًا لاحتياجات الأسرة المصرية، وتوفر الحكومة المصرية هذه السلع بأسعار مخفضة لمساعدة المواطنين على تحمل أعباء المعيشة.
أسعار السلع التموينية
|السلعة
|الكمية
|السعر (بالجنيه)
|سكر معبأ 1 كجم
|1 كجم
|12.60
|زيت خليط 800 مللي
|800 مللي
|30.00
|دقيق معبأ 1 كجم
|1 كجم
|18.00
|بار حلاوة طحينية سادة 40 جم
|40 جم
|3.00
|بسكويت يويوز سادة
|1 بجنيه ونصف
|1.50
|خل 5% 900 مللي
|900 مللي
|6.00
|مكرونة 800 جم
|800 جم
|13.00
|مكرونة 400 جم
|400 جم
|6.50
|لبن مجفف 125 جم
|125 جم
|25.50
|طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا
|140 جرامًا
|3.75
|مربى (أنواع) 350 جرامًا
|350 جرامًا
|16.00
|تونة مفتتة وزن 140 جرامًا
|140 جرامًا
|18.00
|جبن أبيض 125 جرام
|125 جرام
|4.50
|جبنة تتراباك 500 جم
|500 جم
|14.00
|جبنة تتراباك 250 جم
|250 جم
|7.50
|فول معبأ 500 جم
|500 جم
|9.00
|مسلى صناعي 800 جم
|800 جم
|36.00
|عدس مجروش 500 جم
|500 جم
|21.00
|صلصة 300 جم
|300 جم
|8.00
|كيس ملح طعام 300 جم
|300 جم
|1.25
|صلصة 300 جم
|300 جم
|8.00
|شاي ناعم 40 جم
|40 جم
|5.00
|بسكويت بوو (أنواع)
|بناءً على النوع
|3.75
|صابون غسيل 125 جم
|125 جم
|3.00
|صابون تواليت 125 جم
|125 جم
|7.50
|مسحوق أتوماتيك 800 جم
|800 جم
|25.00
|مسحوق عادي يدوي 800 جم
|800 جم
|16.00
|بسكويت يويوز ويفر (أنواع)
|بناءً على النوع
|2.75
|بسكويت تومورو (أنواع)
|بناءً على النوع
|3.00
|كيس سائل غسيل أوانٍ 80 جم
|80 جم
|3.00
|قهوة سريعة الذوبان 18 جم
|18 جم
|4.00
|علبة مرقة دجاج
|1 علبة
|6.00