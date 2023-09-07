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“متخليش التاجر يضحك عليك”.. نصيب أربع أفراد كم من التموين لشهر سبتمبر 2023 زيت + سكر وأسعار السلع التموينية الجديدة

ahmed.khaledمنذ ساعتين
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نصيب أربع أفراد كم من التموين
نصيب أربع أفراد كم من التموين

تعتبر البطاقة التموينية أحد أهم الوسائل التي تقدمها الحكومة المصرية للمواطنين بهدف تأمين احتياجاتهم الأساسية من السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ويبحث الكثير من المواطنين عن نصيب أربع أفراد كم من التموين، لذلك في هذا المقال سوف نوضح حصة الأسرة المكونة من أربعة أفراد من السلع التموينية في مصر، بالإضافة إلى أسعار هذه السلع.

نصيب أربع أفراد كم من التموين

نصيب الأسرة من السكر:

يتم تخصيص 2 كيلوجرام من السكر لكل فرد على بطاقة التموين، مما يعني أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد تحصل على 8 كيلوجرام من السكر.

نصيب الأسرة من الأرز:

يتم تخصيص 1 كيلوجرام من الأرز لكل فرد على البطاقة التموينية، مما يعني أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد تحصل على 4 كيلوجرام من الأرز.

نصيب الأسرة من الزيت:

يتم تخصيص زجاجة واحدة من الزيت لكل فرد على البطاقة التموينية، مما يعني أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد تحصل على 4 زجاجات من الزيت.

السلع التموينية

  • السكر: 8 جنيهات للكيلوجرام
  • الأرز: 10 جنيهات للكيلوجرام
  • الزيت: 24 جنيهًا للزجاجة

تعد السلع التموينية مصدرًا أساسيًا لاحتياجات الأسرة المصرية، وتوفر الحكومة المصرية هذه السلع بأسعار مخفضة لمساعدة المواطنين على تحمل أعباء المعيشة.

أسعار السلع التموينية

السلعةالكميةالسعر (بالجنيه)
سكر معبأ 1 كجم1 كجم12.60
زيت خليط 800 مللي800 مللي30.00
دقيق معبأ 1 كجم1 كجم18.00
بار حلاوة طحينية سادة 40 جم40 جم3.00
بسكويت يويوز سادة1 بجنيه ونصف1.50
خل 5% 900 مللي900 مللي6.00
مكرونة 800 جم800 جم13.00
مكرونة 400 جم400 جم6.50
لبن مجفف 125 جم125 جم25.50
طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا140 جرامًا3.75
مربى (أنواع) 350 جرامًا350 جرامًا16.00
تونة مفتتة وزن 140 جرامًا140 جرامًا18.00
جبن أبيض 125 جرام125 جرام4.50
جبنة تتراباك 500 جم500 جم14.00
جبنة تتراباك 250 جم250 جم7.50
فول معبأ 500 جم500 جم9.00
مسلى صناعي 800 جم800 جم36.00
عدس مجروش 500 جم500 جم21.00
صلصة 300 جم300 جم8.00
كيس ملح طعام 300 جم300 جم1.25
صلصة 300 جم300 جم8.00
شاي ناعم 40 جم40 جم5.00
بسكويت بوو (أنواع)بناءً على النوع3.75
صابون غسيل 125 جم125 جم3.00
صابون تواليت 125 جم125 جم7.50
مسحوق أتوماتيك 800 جم800 جم25.00
مسحوق عادي يدوي 800 جم800 جم16.00
بسكويت يويوز ويفر (أنواع)بناءً على النوع2.75
بسكويت تومورو (أنواع)بناءً على النوع3.00
كيس سائل غسيل أوانٍ 80 جم80 جم3.00
قهوة سريعة الذوبان 18 جم18 جم4.00
علبة مرقة دجاج1 علبة6.00
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ahmed.khaledمنذ ساعتين
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