بالتقسيط جهز ورقك بسرعة بمقدم 30 الف” حجز شقق سكن لكل المصريين 5 بمساحات 75 و90 مترًا تشطيب كامل الفئات المستحقة

أعلنت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن إعلان جديد لوحدات الإسكان الاجتماعي المخصصة لمحدودي الدخل، جاء هذا الإعلان المهم من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن شقق سكن لكل المصريين 5، وقد أكدت مي عبدالحميد أن الإعلان الأخير شهد استجابة قوية من الجمهور حيث تقدم العديد من المواطنين للحصول على هذه الوحدات.

الفئات المستحقة شقق سكن لكل المصريين 5

الأفراد الذين تقدموا بطلبات في المبادرة السابقة (سكن لكل المصريين 4).

المتقدمين في المرحلة الرابعة من المبادرة.

الفئات المحددة وفقًا للقانون.

الأشخاص الذين لم يحصلوا على وحدة سكنية من قبل ويتوافقون مع متطلبات المشروع.

الأسعار المبدئية وأنظمة السداد

تحديد الأسعار حسب المدينة.

الأسعار تتراوح بين 350 ألف و430 ألف جنيه.

خيارات للسداد تمتد حتى 20 عامًا.

مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا.

تسليم الوحدات خلال فترة لا تتجاوز 18 شهرًا من تاريخ التخصيص.

وحدات الإسكان الاجتماعي في أكتوبر الجديدة

مدينة أكتوبر الجديدة شهدت إقبالًا هائلاً حيث تقدم أكثر من 95 ألف مواطن للحصول على ما يقرب من 13 ألف وحدة سكنية.

صندوق الاسكان الاجتماعي يعمل على استيعاب جميع المتقدمين حتى لو كان عددهم أكبر من الوحدات المعلنة.

سيتم الإعلان قريبًا عن شروط جديدة للمتقدمين من خارج الأولوية وطرح وحدات إضافية لتلبية احتياجاتهم.

أسعار الوحدات