الأسماء الكاملة PDF || تعرف على المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 في العراق عبر منصة مظلتي spa.gov.iq

اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية العراق نُلقي عليه الضوء في هذا الموضوع، حيث تعمل الحكومة العراقية على تقديم كامل الدعم للفئات والأشخاص المستحقين من مواطنيها لمساعدتهم على المرور بالظروف الصعبة والأزمات الاقتصادية، وتحدد الشروط التي تضمن أن يصل الدعم لهذه الفئات بالتحديد، وهم من لديهم جميع أوجه الاستحقاق.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية في العراق هي الأكثر احتياجاً وذات الدخل الطفيف أو التي لا يوجد لها عائل، أو من لديهم إعاقات من أي نوع، ويمكن للمواطن أن يستعلم إذا ما كان اسمه بين أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق من خلال اتباع التالي:

الدخول على الرابط الخاص بالاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

التوجه إلى بوابة مظلتي ثم الدخول على رقم الوجبة المُراد الاستعلام عنها.

الدخول على أمر الرعاية الاجتماعية من الصفحة المنبثقة

استعراض قائمة الأسماء المشمولة بالرعاية، والبحث عن اسم المستعلم بينها.

تعبئة المعلومات في المناطق الفارغة بدقة.

الضغط على الاستعلام عن الاسم.

انتظر قليلاً وسوف يظهر لك كافة الملفات التي تحتوي على أسماء المقبولين في برنامج الرعاية الاجتماعية، والذي يعد من بين أهم برامج الدعم المقدم من قبل الحكومة العراقية.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية في العراق

يجب التحقق من وجود هذه المتطلبات والشروط قبل التقديم في الرعاية الاجتماعية في العراق: