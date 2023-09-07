يبختك المباني فتحت تاني الكل هيبني”.. فتح تراخيص البناء في القري والمدن المستندات المطلوبة وأهم الشروط

يرغب العديد من المواطنين في معرفة حقيقة فتح تراخيص البناء بعد انتشار الأخبار الخاصة بها خلال الأيام الأخيرة، وتم تداول عدة أخبار حول فتح هذه التراخيص مرة أخرى، ولكن يجب أن نلقي الضوء على التصريح الرسمي الذي أصدره رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي النائب إيهاب منصور والذي كشف عن حقيقة هذا الأمر، فيما يلي مزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع.

فتح تراخيص البناء وسبب توقف التراخيص السابقة

النائب إيهاب منصور أوضح أن الأخبار التي تم تداولها حول إيقاف تراخيص البناء لا تمت للواقع بصلة، وفي الواقع لم يتم إيقاف التراخيص في أي محافظة في مصر من الأساس، وتم وضع شروط معينة للبناء ولم تتم متابعة تنفيذ هذه الشروط، مما أدى إلى توقف بعض المشاريع.

المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص البناء

للحصول على ترخيص البناء، يجب على الأشخاص تقديم مجموعة من المستندات، إليك بعض الوثائق المهمة المطلوبة:

بطاقة المالك أو توكيل رسمي للمهندس أو المكتب الهندسي.

صورة من السجل الهندسي الخاص بالمهندس.

حساب قيمة الأعمال وشهادة صلاحية الأعمال.

بيان صلاحية موقع البناء.

نسخ من الرسوم الإنشائية (ثلاث نسخ).

شهادة المتغيرات المكانية.

إيصال دمغة هندسية للنقابة.

صورة من شهادة الاستشاري معتمدة من النقابة.

وثيقة تأمين تحتوي على الرسومات الإنشائية.

تقرير استشاري حول التربة.

تقرير هندسي يثبت سلامة العقارات المجاورة.

نوتة حسابية معتمدة.

شروط استخراج تراخيص البناء في القرى

وزارة التنمية المحلية وضعت شروط معينة لاستخراج تراخيص البناء في القرى، من أهم هذه الشروط: