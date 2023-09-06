قائمة الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثالثة

الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة من أهم ما يشغل خاطر الطلاب الذين خضعوا لاختبارات الثانوية العامة مؤخراً، والذين لم يتمكنوا من اجتياز الاختبارات السابقة، وقد تم فتح المرحلة الثالثة أمامهم للتقديم في الكليات والمعاهد المناسبة للمجموع الذي حصلوا عليه، وهي المرحلة الأخيرة من تنسيق الثانوية العامة.

الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة

بعد الانتهاء من أداء امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة في 29 من شهر أغسطس 2023 الماضي، تم الإعلان عن صدور نتائج المرحلة الثالثة من التنسيق في أول أسبوع من شهر سبتمبر، وقد ظهرت بالفعل هذه النتائج وأصبحت هناك بعض الكليات والمعاهد المتاحة لتسجيل طلاب المرحلة الثالثة بها، ومن أهم المعاهد والكليات التي جاءت في هذا التنسيق ما يلي:

أكاديمية المعادي الحديثة علوم الحاسب 246 درجة علمي رياضة.

أكاديمية أخبار اليوم بالسادس من أكتوبر 246 درجة قسم علمي رياضة.

كلية آداب الزقازيق انتساب موجه 249 درجة.

آداب القاهرة انتساب موجه 249 درجة.

كلية آداب أسوان 248 درجة.

كلية آداب دمياط 249 درجة.

كلية آداب عين شمس بنات 248 درجة.

كلية آداب العريش 247 درجة.

معهد المدينة للهندسة والتكنولوجيا بالهرم 249 درجة.

المعهد العالي للتكنولوجيا والهندسة سوهاج 248 درجة.

كلية تربية جنوب الوادي طفولة 247 درجة.

كلية تربية نوعية جامعة جنوب الوادي 248 درجة.

كلية تربية للتعليم الابتدائي بني سويف 247 درجة.

موعد الإعلان عن تنسيق المرحلة الثالثة

أوضحت وزارة التعليم العالي أنه من المقرر الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 خلال الأيام القليلة المقبلة ويمكن للطلاب الاستعلام عنها من خلال العمل على إتباع هذه الخطوات: