زيادة 1653 في معاشات أكتوبر.. مفاجأة الموسم لأصحاب المعاشات مع اقتراب المولد النبوي

ما زالت عمليات الصرف لمعاشات شهر سبتمبر مستمرة لجميع أصحاب المعاشات على مستوى الجمهورية، حيث إن المعاشات تأتي بقيمة الزيادة الجديدة، التي أقرها رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلاً عن أن ذلك يكون عبر مختلف منافذ الصرف التي تتمثل في ماكينات الصراف الألي والبنوك والبريد المصري، من أجل الحصول على المعاشات لجميع المشتركين في أنظمة التأمينات، حتى يتمكنوا من الصرف، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل التي تدول حول هذا الموضوع.

استمرار صرف المعاشات لشهر أكتوبر

وفي نفس السياق، فإن معاشات شهر أكتوبر أوشكت على الاقتراب، لذلك يتساءل الكثير من أصحاب المعاشات عن ما إذا كان هناك وجود زيادة في المعاشات للأشهر المقبلة أم لا؟، لتقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالرد قائلة، بإن الزيادة ما زالت مستمرة لنحو 11 مليون مواطن يقوم بصرف معاشاتهم، فضلاً عن أن الزيادة تصل إلى 15% وفقًا لما تم تحديده من قبل رئيس الجمهورية، في شهر أبريل الماضي 2023، وحتى يتمكن الجميع من الحصول عليها.

زيادة معاشات شهر أكتوبر 2023

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الزيادة الجديدة تتراوح من 175 جنيه إلى 1653 جنيه، حيث إن هذه الزيادة تكون وفقًا لتوجيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فضلاً عن أن الزيادة تكون بشكل سنوي وخاصة في شهر يوليو، لكن تم تقديم الزيادة لهذا العام بناءً على توجيها رئيس الجمهورية، حتى يتمكن تخفيف العبء على الكثير من المواطنين.