” الأسعار ولعت نااار” التعليم تنشر اللائحة وتوضح زيادة مصروفات المدارس الخاصة للعام الدراسي2024/2023 … أولياء الأمور بيصوتوا

زيادة مصروفات المدارس الخاصة هو قرار يتم بشكل سنوي بزيادة محددة تقررها وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني بناء على عدد من الاعتبارات، وذلك طبقاً للقرار الوزاري رقم 350 والمعدل على القرار رقم 173 للعام 2017 حول زيادة مصاريف المدارس الخاصة اللغات والعربي، وذلك تبعاً لنسبة الزيادة المقررة سنوياً.

زيادة مصروفات المدارس الخاصة

فيما يلي نُقدم نبذة عن نسبة الزيادة السنوية المُطبقة على المدارس الخاصة، والقواعد المُطبقة على هذه الزيادة:

المدارس الخاصة ذات المصروفات السنوية بقيمة 5000 جنيه أو أقل تزيد مصروفاتها بنسبة 25%.

المدارس الخاصة ذات المصروفات من 10000-15000 جنيه تزيد مصروفاتها بنسبة 20%.

المدارس الخاصة واللغات ذات المصروفات من 15-20000 جنيه تزيد مصروفاتها بنسبة 15%.

المدارس الخاصة واللغات ذات المصروفات من 20-25000 جنيه تزيد مصروفاتها بنسبة 12%.

المدارس الخاصة واللغات ذات المصروفات من 20-25000 جنيه تزيد مصروفاتها بنسبة 12%. المدارس الخاصة واللغات ذات المصروفات من 25-35000 جنيه تزيد المصروفات الخاصة بها بنسبة 7%.

المدارس ذات المصروفات من 35000 أو أكثر تزيد مصروفاتها بنسبة 6% بشكل سنوي.

الزيادة المقررة تُطبق من العام الدراسي الجديد 2024.

وفقًا للوائح القواعد المُطبقة من وزارة التربية والتعليم على زيادة مصروفات المدارس الخاصة لا يتم الجمع بين الزيادة المحددة بكل شريحة ونتائج البحث المالي لتسديد العجز في الميزانية التعليمية، بل يتم الاعتداد بمبدأ أيهما أكبر.

يجب على جهاز التمويل المالي في الإدارات التعليمية المختصة بنشر التفاصيل الخاصة بزيادة المصروفات لإعلانها قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وقد اوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انه يجب تطبيق نسب الزيادة المعلن عنها من قبل بيان الوزارة، وانه في حالة عدم تطبيق هذه القواعد سوف تخضع المدارس للمعاقبة وذلك وفقًا للقرار الوزاري 173 لسنة 2017.