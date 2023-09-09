” والله هتروق وتحلى مع الكل ” التقديم ع الأبواب .. شقق الإسكان لمحدودى الدخل 2023 بمقدم 15 ألف شقة 70 متر في 9 مدن جديدة

شقق الإسكان لمحدودى الدخل هي شقق سكنية مقدمة من وزارة الإسكان للمواطنين المستحقين للشروط، حيث يمكنهم الحصول على شقق بأسعار مُخفضة وشروط مُيسرة في العديد من المناطق في إطار مشاريع الاسكان الاجتماعي، وينبغي التقديم في الموعد المقرر لضمان حجز الشقة التي تتناسب مع الاحتياجات وقيمة الدخل.

شقق الإسكان لمحدودى الدخل

في الإعلان رقم 18 أعلنت وزارة الإسكان عن طرح شقق سكنية لذوي الدخل المحدود، وهي شقق بمساحة 75 متر يمكن التقديم عليها بمقدم 15000 جنيه فقط، وشقق مساحتها 90 متر يتم التقديم عليها بمقدم 22000 جنيه، ويجب سداد 10% عند الاستلام ثم تقسيط باقي المبلغ وهو 90% من قيمة الشقة وفق نظام التمويل العقاري خلال 30 عام على الأكثر.

موعد طرح شقق الإسكان لمحدودى الدخل

أما عن موعد طرح الشقق السكنية المخصصة لمحدودي الدخل فمن المقرر فتح باب الحجز في نهاية العام 2023، أو في مطلع العام القادم 2024 وخلال شهور قليلة، وهناك توقعات بأن سعر الشقة ذات مساحة 75 متر سيبلغ 360 ألف جنيه كمبلغ إجمالي، والشقة مساحة 90 متر 400 ألف جنيه.

مناطق شقق الإسكان لمحدودى الدخل

من المناطق التي تم تخصيص شقق بها لمحدودي الدخل ما يلي:

القاهرة الجديدة.

حدائق أكتوبر.

العبور الجديدة.

العاشر من رمضان.

أكتوبر الجديدة.

المنصورة الجديدة.

الشروق.

دمياط الجديدة.

العلمين الجديدة.

غرب قنا.

غرب أسيوط.

الأوراق المطلوبة للتقديم علي شقق الإسكان للعاملين بالقطاع الخاص