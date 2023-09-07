” فرصة ما تتسابش” قرض البنك الزراعي المصري لمصروفات المدارس الجديد… اوعى تتأخر

قرض البنك الزراعي المصري لمصروفات المدارس هو قرض مُيسر ومُقدم لأبناء العاملين في القطاع الزراعي من المزارعين، وذلك لتخفيف عبء مصاريف الدراسة عليهم وتقديراً لجهودهم في هذا القطاع، وقد أعلن البنك الزراعي عن هذه الخدمة الجديدة في بيان صدر من خلاله في الآونة الأخيرة.

قرض البنك الزراعي المصري لمصروفات المدارس

وفقاً للقرار الجديد للبنك الزراعي والخاص بمنح المزارعين قرض لتعليم أبنائهم مع انطلاق العام الدراسي الجديد، فإن البنك يمنح تحويل قدره عشرة آلاف جنيه مصري للمزارعين بمناسبة عيد الفلاح، ويتم استخدام هذا القرض لتمويل المصاريف الخاصة بالطلاب خلال دراستهم لهذا العام وشراء المستلزمات الدراسية الخاصة بهم في جميع المراحل الدراسية.

ويتم تحديد قيمة التمويل تبعاً لمساحة الأرض التي يمتلكها المستفيد، حيث يتم منح ألفان جنيه عن الفدان الواحد، وتصل قيمة التمويل ما بين 2500 جنيه على الأقل حتى 10 آلاف جنيه على الأكثر، ويتم سداد الأقساط على 12 شهر، يكون الضمان هنا بطاقة الحيازة الزراعية.

كيفية سداد قرض البنك الزراعي المصري لمصروفات المدارس

أتاح البنك الزراعي سداد التمويل بما يتناسب مع العميل خلال عام واحد سواء بشكل شهري أو نصف أو ربع سنوي، وكذلك يحصل المستفيد على مستند لتأمين الحياة بشكل مجاني خلال الاشتراك في مدة التمويل.

وهي خدمة مُفعلة في مختلف فروع البنك الزراعي في كافة مناطق جمهورية مصر العربية للارتقاء بتعليم أبناء المزارعين وتحسين المستوى المعيشي والتعليمي لهذا القطاع، وتطوير التنمية الاقتصادية في الريف.

وأضاف النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ أن هذا القرار جاء من أجل مساندة الفلاحين والعمل على دعم الفكر الملموس الذي ينتهجه البنك.