تعرف على قائمة السلع التموينية بعد إلغاء الأرز من بطاقة التموين 2023

قائمة السلع التموينية حيث تم البدء في صرف مقررات التموين من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وكان هذا بعد إعلان خاص حوى بداخله أسعار قائمة السلع التموينية، وتُعد السلع التي يتم توزيعها على المواطنين سلع أساسية للحياة اليومية تدعم المستوى المعيشي لدى المواطن وتعمل على توفير حالة من الاستقرار الاقتصادي في البلاد، وفي اليوم سوف نتخذ من قائمة السلع التموينية بعد إلغاء الأرز حديثًا لنا ونعرف كل ما يتعلق بهذا الموضوع.

قائمة السلع التموينية بعد إلغاء الأرز

تصدر موضوع السلع التموينية في الفترة الماضية محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي هذا بعد الإعلان عن رفع سلعة الأرز من قوائم السلع التموينية المدعمة التي تقدمها الدولة للمواطنين وفيما يلي سوف نستعرض قائمة السلع التموينية التي يحصل عليها المواطن ألا وهي:

مكرونة، وزجاجة زيت، وعلبة سمن، وعدس، و عبوة شاي، زجاجة خل، عبوة صلصة، مسحوق للغسيل اليدوي، ويمكن لأي مواطن أن يستبدل أي من تلك السلع بسلع أخرى يفضلها ولكن يجب الأخذ في الاعتبار بعدم تجاوز الحد الأقصى للنفقات المتفق عليها وهي الخمسون جنيهًا.

أسعار السلع التموينية بعد التعديلات الجديدة

بعد آخر التعديلات التي طرأت على السلع التموينية فإننا نستطيع أن نقول أن تلك الأسعار ليست مهيبة بالنسبة للمواطنين مقارنة بأسعار السلع في السوق التجاري لبيع السلع غير المدعمة وفي هذا الصدد دعونا نتعرف على أسعار السلع التمونية:

مكرونة وتكون تكلفتها عشر جنيهات ونصف للعبوة التي تزن 800 جرام.

عدس تكلفته 11 جنيهًا للعبوة التي تزن 500 جرام.

زيت ويكون تكلفته ثلاث وعشرون جنيهًا.

سمن و تكلفة العبوة الواحدة أربعة وعشرون جنيهًا، التي يكون وزنها 800 جرام.

صلصة و تزن 300 جرام ويكون سعرها أربع جنيهات.

عبوة مسحوق غسيل يدوي وزنه 800 جرام وسعره عشر جنيهات ونصف.

وزن واحد لتر من الخل وسعره يكون أربعة جنيهات وخمس وسبعون قرشًا.

عبوة شاي وسعرها يكون ثلاث جنيهات ونصف.

نصيب المواطن الواحد من السلع التموينية

قال وزير التموين والتجارة الداخلية في حديث صحفي أن قيمة الدعم لكل مواطن قدره خمسون جنيهًا ويجب ألا تزيد احتياجات المواطن عن تلك كما وضح سيادة الوزير في تصريحاته أنه قد تم رفع الأرز نهائيًا من بين سلع التموين، كما وضح أن الدعم التمويني للمواطن يتسم بالمرونة فأن المواطن يستطيع أن يستبدل أي من السلع التي لم يريدها.

وإلى هنا نكون قد أنهينا الحديث عن قائمة السلع التموينية بعد إلغاء الأرز، فقد ذكرنا كل ما يتعلق بهذا الموضوع من رفع سلعة الأرز من السلع المدعمة، وتحدثنا أيضًا في ذلك الصدد على أسعار السلع التموينية وأوزانها كل منها حدى، كما انتقلنا بالحديث إلى قائمة السلع الجديدة للسلع التموينية التي اعتمدها وزير التموين والتجارة الداخلية.