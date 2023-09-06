دمار شامل سعره اغلى من آيفون.. مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra وسعره المتوقع

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra، تستعد شركة سامسونج العالمية لإطلاق سلسلة هواتف جالكسي S24 في بداية العام المقبل، وفقًا لتوقعات منشورة على عدد من المواقع التقنية العالمية، يترقب جميع محبي هواتف سامسونج إطلاق هذا الهاتف الرائد والأفضل في العالم، الذي يعتبر الهاتف Ultra، ونود في هذه المقالة أن نُلقي الضوء على أبرز توقعات المواصفات للهاتف الثوري المنتظر سامسونج جالكسي S24 Ultra، وفقًا للتوقعات المنشورة على موقع الهواتف المعروف فون أرينا، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز.

مواصفات Galaxy s24 ultra

في الفقرة التالية، سنعرض لكم أبرز مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra، ومن المتوقع أن تشتمل مواصفات الشاشة الخاصة بالهاتف على:

حجم الشاشة يصل إلى 6.8 بوصة وهي مصنوعة بتقنية Dynamic AMOLED 2X.

معدل تحديث الشاشة 120 هرتز.

تتميز بدقة 3088 بكسل في 1044 وتحتوي على 501 بكسل في كل بوصة.

طبقة حماية زجاج جوريلا من نوع Victus 2.

تشير التوقعات إلى أن معالج كوالكوم سنابدراجون 8 الجيل الثالث سيتم تجهيزه في هاتف جالاكسي اس ٢٤ الترا الجديد.

يتميز الهاتف الجديد

من جهة سامسونج، يتوفر هاتف ذا ذاكرة عشوائية (رام) بسعة تصل إلى 8 جيجا و 12 جيجا.

تأتي أنواع مختلفة من الذواكر الداخلية بسعات مختلفة وتكون ٢٦٥ جيجابايت، و ٥١٢ جيجابايت، و ١ تيرابايت.

السعر المتوقع لهاتف جالاكسي s24 الترا

من المتوقع أن تقوم سامسونج بإصدار سلسلة هواتف جديدة في عام 2024، ومن بين هذه الهواتف الرائدة سيكون هاتف Galaxy s24. ومن المعتاد أن يتم إصداره في شهور يناير أو فبراير، كما هو الحال سنويًا من قبل شركة سامسونج. وبالنسبة للسعر المتوقع لهذا الهاتف، فسيكون على النحو التالي:

يبدأ سعر s24 Ultra من 1200 دولار امريكي.

السعر في مصدر يعادل 36,000 جنيه مصري.

يقدر سعر المبلغ في المملكة العربية السعودية بمقدار 4500 ريال سعودي.

يصل سعر السلعة في الإمارات العربية المتحدة إلى 4,490 درهم إماراتي.

باستعراضنا هنا، فإننا نعلن لكم أهم توقعاتنا لمواصفات هاتف سامسونج الجديد المنتظر Galaxy S24 Ultra، بالإضافة إلى تحديد موعد إطلاقه وتحديد سعره في جميع أنحاء العالم وتقدير سعره في مصر والسعودية والإمارات.