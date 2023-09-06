“من حظنا الحلو” انتهاء مشكلة قطع الكهرباء في كافة محافظات مصر بنص وزارة الكهرباء في هذا الميعاد

انتهاء مشكلة قطع الكهرباء ، “لم يتوقف الاستفسار حتى الآن حول موعد انتهاء استمرار انقطاع الكهرباء وخطة الحكومة لتحسين توزيع التيار الكهربائي، وذلك بعد موجة من الانقطاعات في مناطق مختلفة بمصر. وعلى الرغم من ذلك، تؤكد الحكومة أن هذا الوضع لن يستمر لفترة طويلة، وكشف عن سبب القطع قال أيمن حمزة، المُتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الدولة سجلت أعلى مستوى في تاريخها من الأحمال الكهربائية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مُبينًا: “وصلت قدرتنا الكهربائية إلى ما يقارب 35 ألف ميجاوات أثناء ساعات الذروة”.

انتهاء مشكلة قطع الكهرباء

كشف السفير نادر سعد، المُتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تقدير الموعد المحتمل لانتهاء انقطاع التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أن ذلك يتوقف على استكمال خطة تخفيف الأحمال المعتمدة على مستوى البلاد.

وأفاد سعد في تصريحات سابقة بأنه من الممكن أن انتهاء مشكلة قطع الكهرباء حتى الأسبوعين الأولين من شهر سبتمبر المقبل، وهذا يُعتبر أسوأ السيناريوهات، وشدد سعد على أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة يزيد الضغط على إمدادات الغاز والوقود الموجهة لمحطات توليد الكهرباء، مما يستدعي تنفيذ خطة تخفيف الأحمال، ومن المتوقع أن تشهد ذروة هذه الأزمة خلال شهر أغسطس، مع تقليل عدد ساعات انقطاع الكهرباء تبعًا لتحسن ظروف الطقس وانخفاض درجات الحرارة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء اونلاين

تُعرض في هذا السياق طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2023 بعدما بينا انتهاء مشكلة قطع الكهرباء والتي يمكن القيام بها عبر الخطوات التالية: