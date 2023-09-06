شقة الاحلام وصلت.. أدفع 30 ألف وسدد على 20 سنة.. بتاعت الغلابة حضرت.. شقق الإسكان الاجتماعي 2023 لمحدودي الدخل

شقق الإسكان الاجتماعي 2023 لمحدودي الدخل، في ظل التطورات العقارية والاجتماعية في مصر، يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للدخول في مرحلة جديدة من مبادرته الفريدة “سكن لكل المصريين”، هدف هذا المشروع هو توفير وحدات سكنية مستدامة وبتكلفة معقولة للأشخاص ذوي الدخل المحدود، وتحسين مستوى المعيشة وتوفير بيئة سكنية مناسبة للجميع، حيث ظهر إعلان جديد لمن يرغب في شقة جاهزة للسكن، ادفع 30 ألف جنيه كمقدم واحصل على وحدة سكنية في المجتمعات الحديثة، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز.

شقق الإسكان الاجتماعي 2023 لمحدودي الدخل

بتوجيه من هذه الخطوة الجديدة، يقوم الصندوق بالتحضير لعرض وحدات سكنية مكتملة التشطيب ضمن المرحلة الجديدة من مبادرة “سكن لكل المصريين”. تأتي هذه الخطوة بعد التوصل إلى اتفاق مع وزارة المالية لتحمل الفائدة الزائدة في 85 ألف وحدة سكنية في هذا المشروع، بهدف تعزيز الوصول إلى منازل عالية الجودة وبتكلفة مناسبة، حيث تشمل المرحلة الجديدة لمبادرة “سكن لكل المصريين” مجموعة من المدن الجديدة والمتنوعة في مختلف أنحاء مصر، ومن بين هذه المدن: أكتوبر الجديدة، و15 مايو، والعبور الجديدة، وبدر، وحدائق العاصمة، والسادات، وبرج العرب، والفيوم الجديدة، وبني سويف الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وأخميم الجديدة، وقنا الجديدة، وأسوان الجديدة. وتأتي هذه المدن كجزء من جهود توسيع نطاق التوزيع وتوفير فرص سكنية للمزيد من المصريين.

تفاصيل شقق الإسكان

من المتوقع أن يكون مقدم حجز الوحدات السكنية الجديدة بأسعار معقولة، حيث تشير المؤشرات إلى أنه لن يتجاوز 30 ألف جنيه، وسيتم تحديد آلية السداد وفقًا للخطط المستقبلية، حيث يتم النظر في ضمان تسهيل السداد للمستفيدين، حيث تأتي طريقة سداد وحدات السكن للمصريين بطريقة مرنة وموجهة لتلبية حاجات الفئات ذات الدخل المحدود، يتم تحديد فترة سداد تصل إلى 20 عامًا كأقصى حد، مع مراعاة الآليات السابقة التي تم تطبيقها في المراحل السابقة من المبادرة، يتم تنفيذ السداد بنسبة معقولة لتخفيف الأعباء المالية وتمكين المزيد من الأفراد من تحقيق حلم الحصول على سكن لائق.

أسعار الشقق

يتميز المرحلة الجديدة من مشروع “سكن لكل المصريين” بتحديد الأسعار استنادًا إلى عدد المتقدمين ووفقًا للشروط المحددة، وتتراوح الأسعار الابتدائية للوحدات من 350 ألف جنيه إلى 430 ألف جنيه، حسب التميز والمدينة. قد تتعرض هذه الأسعار لتعديلات مستقبلية بناءًا على الظروف والتطورات العقارية، حيث تمثل تسليم الوحدات السكنية جزءاً أساسياً في تنفيذ مشروع “سكن لكل المصريين”. ومن المتوقع أن تكون الوحدات مكتملة التشطيب، ولكن لم يتم حدد توقيت الاستلام حتى الآن، يعتمد ذلك على جدول تنفيذ المشروع وبرنامج الأعمال العقارية المحددة، وتشمل هذه المرحلة الجديدة تنفيذ أكثر من 120 ألف وحدة سكنية في مختلف مدن مصر الجديدة.