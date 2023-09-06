“متقلقش لسه ليك مكان!!” كليات تقبل من 50% لطلاب الدور الثاني في الجامعات الحكومية

كليات تقبل من 50%، يبحث جموع الطلاب الناجحون في امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 عن كليات تقبل من 50%، متسائلين هل لا يزال هناك أماكن شاغرة في الجامعات الحكومية لهم، أم عليهم استكمال مشوار التعليمي من خلال الالتحاق بالمعاهد والكليات الخاصة التي لا يقوى على مصاريفها أغلب المواطنين، ولذا نقدم لكم قائمة كليات تقبل من 50% لكافة الشعب.

كليات تقبل من 50%

وهناك كليات تقبل من 50% لايزال فيها أماكن بالجامعات الحكومية، وأكدت الوزارة أنه فور تسليم الشهادات سيتم إتاحة خانة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني، ليكون أمامهم 75 كلية تقبل من 50% أي ما يعادل 205 درجات.

كليات متاحة من 50%