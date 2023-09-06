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“متقلقش لسه ليك مكان!!” كليات تقبل من 50% لطلاب الدور الثاني في الجامعات الحكومية
كليات تقبل من 50%
كليات تقبل من 50%، يبحث جموع الطلاب الناجحون في امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 عن كليات تقبل من 50%، متسائلين هل لا يزال هناك أماكن شاغرة في الجامعات الحكومية لهم، أم عليهم استكمال مشوار التعليمي من خلال الالتحاق بالمعاهد والكليات الخاصة التي لا يقوى على مصاريفها أغلب المواطنين، ولذا نقدم لكم قائمة كليات تقبل من 50% لكافة الشعب.
كليات تقبل من 50%
وهناك كليات تقبل من 50% لايزال فيها أماكن بالجامعات الحكومية، وأكدت الوزارة أنه فور تسليم الشهادات سيتم إتاحة خانة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني، ليكون أمامهم 75 كلية تقبل من 50% أي ما يعادل 205 درجات.
كليات متاحة من 50%
- تربية نوعية موسيقية بورسعيد
- تربية رياضية بنات العريش
- تربية نوعية موسيقية مطروح
- تربية نوعية فنية مطروح
- تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية
- تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر
- تربية نوعية فنية بور سعيد
- تربية موسيقية حلوان
- تربية رياضية بنين العريش
- تربية نوعية موسيقية دمياط
- تربية نوعية فنية أسوان
- تربية شعبة تربية فنية السويس
- تربية رياضية بنين مطروح
- تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة
- تربية رياضية بنات السويس
- تربية نوعية موسيقية عين شمس
- تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي
- تربية نوعية موسيقية المنصورة
- تربية رياضية بنات الوادي الجديد
- تربية رياضية بنين الوادي الجديد
- تربية نوعية موسيقية سوهاج
- تربية رياضية بنين السويس
- تربية نوعية موسيقية المنوفية
- تربية نوعية فنية دمياط
- تربية رياضية بنات أسوان
- تربية رياضية بنين بورسعيد
- تربية نوعية فنية عين شمس
- تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية
- تربية رياضية بنات بور سعيد
- تربية نوعية موسيقية الإسكندرية
- تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون
- تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية
- تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ
- تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر
- تربية رياضية بنات سوهاج
- تربية رياضية بنين سوهاج
- تربية نوعية فنية سوهاج
- تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية
- تربية رياضية بنين الفيوم
- تربية رياضية بنات الفيوم
- تربية رياضية بنين المنيا
- تربية رياضية بنات المنيا
- تربية رياضية بنين بني سويف
- تربية رياضية بنات بني سويف
- تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية
- تربية رياضية بنين مدينة السادات
- تربية رياضية بنات مدينة السادات
- تربية نوعية فنية بنها
- تربية نوعية موسيقية بنها
- تربية رياضية بنين الزقازيق
- تربية رياضية بنات الزقازيق
- تربية نوعية فنية المنصورة
- تربية نوعية فنية الفيوم
- تربية رياضية بنين أسوان
- تربية نوعية موسيقية طنطا
- تربية رياضية بنين طنطا
- تربية رياضية بنات طنطا
- تربية نوعية موسيقية الزقازيق
- تربية رياضية بنات الإسكندرية
- تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم
- تربية رياضية بنين دمياط
- تربية نوعية فنية القاهرة
- تربية نوعية موسيقية القاهرة
- تربية رياضية بنين حلوان
- تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة
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- تربية رياضية بنات جنوب الوادي
- تربية رياضية بنين كفر الشيخ
- تربية رياضية بنات كفر الشيخ
- تربية نوعية موسيقية أسوان
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