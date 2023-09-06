رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة حيث يتطلع العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم إلى الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وحجز مواعيد الكشف الطبي عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة يأتي ذلك في إطار إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي للمرحلة الثالثة من برنامجها لإصدار هذه البطاقة تحت شعار هنوصلك والذي يشمل جميع المحافظات.

يعمل الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة على منح حامليها مجموعة من الامتيازات والتسهيلات الحكومية وفقًا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لعام 2018.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يُمكن الآن الاستعلام عن طلب استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للمرحلة الثالثة بكل سهولة عبر اتباع الخطوات البسيطة التالية:

ابدأ بالدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي على الإنترنت.

قم بكتابة رقم البطاقة القومية في الخانة المخصصة له على الصفحة الرئيسية للموقع.

اضغط على كلمة بحث للبدء في استعلام عن طلب بطاقة الخدمات المتكاملة.

بعد انتهاء البحث ستظهر نتيجة الاستعلام التي تتضمن معلومات حول الطلب وحالته.

إذا تم قبول الطلب، ستجد أيقونة حجز موعد على الصفحة. انقر عليها لحجز موعد لاستخراج بطاقتك.

ستتم إحالتك إلى صفحة حجز الموعد حيث يمكنك اختيار مكتب التأهيل الذي ترغب في الذهاب إليه لاستلام بطاقتك.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي

قامت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بتفعيل موقع المجالس الطبية المتخصصة ليصبح متاحًا للمواطنين لحجز مواعيد الكشف الطبي والاستعلام عن نتائجه وذلك بهدف تيسير إجراءات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي والحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، يمكن اتباع الخطوات التالية: