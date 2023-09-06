اسعار السجائر في الشركة الشرقية للدخان تتصاعد التساؤلات حول مستقبل أسعار السجائر في الفترة القادمة بعد إتفاق الحكومة على استحواذها على 30% من إجمالي أسهم شركة الشرقية إيسترن كومباني وتسليم هذه النسبة لشركة “جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة” الإماراتية.

تزايدت الأسئلة حول مستقبل أسعار السجائر وخطط الشركة في المرحلة المقبلة وقال منصور عبد الغني المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال أكد أن الدولة ستحتفظ بحصتها الثابتة من الإنتاج السجائري وقال إن الشركة الشرقية للدخان لن تغير أسعار السجائر وستبقى ثابتة في الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بالاتفاقية تم التأكيد على تخصيص 150 مليون دولار لشراء مواد التبغ الضرورية لصناعة الدخان في مصر وسيتم زيادة الإنتاج بمعدل يفوق احتياجات السوق المحلية و ذلك لمواجهة الارتفاع المحتمل في الأسعار نتيجة اتفاقية الاستحواذ.

اسعار السجائر في الشركة الشرقية للدخان

إن تحديد أسعار السجائر في مصر يعد من المواضيع الهامة التي تشغل بال العديد من المواطنين داخل مصر وبصرف النظر عن مسألة الصحة والتداول في السجائر فإن معرفة أسعارها مهمة للكثيرين لذا سوف نلقى الضوء هنا على بعض أسعار السجائر في السوق المصرية اليوم: