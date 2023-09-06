تردد قناة اقرأ HD نايل سات وعربسات 2023 الجديد

يبحث الأشخاص خلال هذه الفترة بطريقة ملحوظة عن تردد قناة اقرأ تلك التي يتوفر لها تردد على عرب سات، ونايل سات، فهي من أهم القنوات التي تقوم بتقديم محتوى ديني هادف ومميز، وتم تحديث الترددات الخاصة بالقناة التي تعرض لكم الكثير من البرامج التي يحب متابعتها الأشخاص، وهنا سنقدم لكم التردد بشكل تفصيلي.

تردد قناة اقرأ

يبحث جميع الأشخاص الذين يتابعون قناة اقرأ عن التردد الجديد، حتى يتمكنوا من متابعة المحتوى الهادف الذي تقدمه القناة، فهي تقدم إليكم كثير من البرامج الدينية التي تدلكم على الطريق الصحيح، كما أنها لها ترددين على نايل سات، والقمر الصناعي عرب سات، وإليكم تردد القناة طبقًا للقمر الصناعي وهي كالآتي:

تردد القناة على نايل سات

التردد: 12034

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد اقرأ على عرب سات

التردد: 12054.

تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

نبذة عن قناة اقرأ

قناة اقرأ هي إحدى القنوات التلفزيونية الدينية الإسلامية التي تأسست 21 أكتوبر 1998 الموافق 1419 هجريًا، وتلك القناة تؤكد لكم الهوية الإسلامية، كما أنها تخاطب جميع الشرائح عبر البرامج المتعددة التي تخصصها طبقًا لكل شريحة، من المرأة، الأطفال، الشباب، البالغين، وغيرهم، تهدف لتكوين مجتمع إسلامي معاصر محب لله ورسوله، ويطبق الإسلام بكافة نواحي الحياة، وذلك يؤهلهم لبناء إيجابي به تفاعلًا داخليًا وخارجيًا، كما أن برامج القناة تصل لجميع أنحاء العالم، وترغب في تعريف الجميع بسماحة الدين ولاسيما بالعالم الغربي.