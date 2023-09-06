رابط منصة حجز جواز سفر سوري 2023 حيث تعد جوازات السفر السورية من بين الوثائق الرسمية التي تُمنح للمواطنين السوريين من قبل الحكومة للسماح لهم بالسفر إلى الخارج تمنح هذه الوثيقة الهامة لحاملها حق الوصول إلى أكثر من مائة دولة حول العالم وفي عام 2022، أطلقت وزارة الداخلية السورية منصة إلكترونية تعنى بجواز السفر السوري بهدف تبسيط عملية حجز جواز السفر وتسهيل الإجراءات المتعلقة بذلك.

تمنح هذه المنصة الإلكترونية للمواطنين السوريين القدرة على حجز مواعيد للحصول على جواز سفر جديد أو تجديد جواز سفرهم في حال انتهاء صلاحيته يعتبر هذا تطورًا هامًا يهدف إلى تسهيل وتسريع عمليات السفر والتنقل بالنسبة للمواطنين السوريين.

إن هذه المبادرة تعكس التزام الحكومة السورية بتحسين خدماتها للمواطنين وتوفير وسائل أكثر فاعلية لتلبية احتياجاتهم ومن خلال تبسيط إجراءات حصول السوريين على جوازات سفرهم يمكن للمزيد من المواطنين الاستفادة من الفرص الدولية للسفر والتعلم والعمل في الخارج.

رابط منصة حجز جواز سفر سوري 2023

للحصول على جواز السفر السوري يتعين على الأفراد اتباع الخطوات التالية بعناية: