حقيقة زيادة الرواتب بمناسبة المولد النبوي 1445 بأمر ملكي للمتقاعدين والموظفين 2023

تزامنًا مع انتشار أخبار تفيد زيادة رواتب الموظفين في القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية، بدأ الجميع في البحث عن صحة هذه الأخبار وعن حقيقة زيادة الرواتب بمناسبة المولد النبوي بأمر ملكي، والجدير بالذكر أن رواتب الموظفين يتم إيداعها في 27 من الشهر الميلادي أما رواتب المتقاعدين تصرف في يوم محدد وهو 25 من الشهر الميلادي.

حقيقة زيادة الرواتب بمناسبة المولد النبوي

حرصت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية على توضيح جميع الحقائق التي تدور بشأن زيادة الرواتب بمناسبة المولد النبوي الشريف لجميع العاملين في السعودية، مشيرة أن منح راتب إضافي للموظف بسبب المولد النبوي أخبار غير صحيحة، مشددة على جميع المواطنين ضرورة التحقق من الأخبار التي تتعلق بزيادة الرواتب وأن أي قرار يخص زيادة رواتب الموظفين يعلن رسميًا عبر القنوات الخاصة بوزارة المالية.

موعد نزول رواتب الموظفين

يلاحظ أن وزارة المالية السعودية حددت موعد ثابت لصرف رواتب الموظفين في القطاعات الحكومية، ويكون اليوم المحدد لإيداع الرواتب 27 من الشهر الميلادي، ولكن قد يتقدم هذا اليوم أو يتأخر عن الموعد الثابت، طبقًا إلى الإجازات الرسمية والعطل الأسبوعية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

الاستعلام عن رواتب الموظفين

أوضحت وزارة المالية وجود بعض الخطوات التي يتم من خلالها الاستعلام عن الرواتب إلكترونيًا عبر ما يلي: