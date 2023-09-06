تحميل قوائم أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة دفعة رقم خمسة 2023 منصة مظلتي العراقية
تحميل قوائم أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة دفعة رقم خمسة 2023 تم الإعلان عنها مؤخرًا من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعد هذه الدفعة الأكبر في تاريخ الوزارة وتضم أكثر من مليون و900 ألف أسرة وقد بلغ إجمالي المبلغ المخصص لهم أكثر من 400 مليار دينار. من المتوقع أن يتم صرف هذه المساعدات خلال الأسبوعين القادمين.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتقديم الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع يهدف الوزير أحمد الأسدي إلى تعزيز التواصل والشفافية مع المواطنين من خلال تقديم المعلومات والخدمات بفعالية وكفاءة تعكس هذه الجهود التوجه الحكومي نحو تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين العراقيين.
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تحميل قوائم أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة
خطوات تحميل قوائم أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة هي عملية بسيطة تتيح للأفراد الاستفادة من الدعم المالي المقدم من الحكومة إليك الخطوات الأساسية لاستخراج هذه الملفات:
- الدخول إلى منصة مظلتي: يجب أن تقوم بالدخول إلى منصة مظلتي عبر الإنترنت يمكنك القيام بذلك من خلال متصفح الويب الخاص بك على الحاسوب أو الهاتف الذكي.
- إدخال البيانات: بعد الدخول إلى المنصة ستحتاج إلى إدخال بياناتك الشخصية بعناية قد تطلب المنصة معلومات مثل الاسم الكامل ورقم الهوية ومعلومات الاتصال الأخرى.
- الوجبة التاسعة: بعد إدخال البيانات اختر الوجبة التاسعة من القائمة المتاحة يجب أن تتحقق من أنك تختار الوجبة الصحيحة لاستخراج الملفات المرتبطة برواتب الرعاية الاجتماعية.
- كتابة البيانات المسجلة سابقًا: ستظهر لك قائمة بالبيانات التي قد سجلتها في الوجبة السابقة إذا كنت قد قمت بالفعل بإدخال بياناتك في وقت سابق قم بمراجعتها والتأكد من صحتها واكتبها في الحقول المعنية.
- استعلام: بعد التحقق من أن جميع البيانات صحيحة انقر على زر استعلام أو بحث تعتمد التسمية على المنصة سيتم معالجة البيانات والبحث عن الملفات المتعلقة برواتب الرعاية الاجتماعية.
- تحميل الملفات: بمجرد العثور على الملفات المطلوبة ستتاح لك خيارات لتحميلها جميعها قم بتنزيل الملفات على جهازك للاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.
- البحث في المحافظة: إذا كان هناك حاجة للبحث في الملفات بناءً على المحافظة التي تنتمي إليها يمكنك استخدام خيار البحث حسب المحافظة لتصفية النتائج والعثور على الملفات بسهولة.