تحميل قوائم أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة دفعة رقم خمسة 2023 تم الإعلان عنها مؤخرًا من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعد هذه الدفعة الأكبر في تاريخ الوزارة وتضم أكثر من مليون و900 ألف أسرة وقد بلغ إجمالي المبلغ المخصص لهم أكثر من 400 مليار دينار. من المتوقع أن يتم صرف هذه المساعدات خلال الأسبوعين القادمين.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتقديم الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع يهدف الوزير أحمد الأسدي إلى تعزيز التواصل والشفافية مع المواطنين من خلال تقديم المعلومات والخدمات بفعالية وكفاءة تعكس هذه الجهود التوجه الحكومي نحو تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين العراقيين.

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تحميل قوائم أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

خطوات تحميل قوائم أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة هي عملية بسيطة تتيح للأفراد الاستفادة من الدعم المالي المقدم من الحكومة إليك الخطوات الأساسية لاستخراج هذه الملفات: