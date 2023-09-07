القنوات الناقلة لمباراة مصر واثيوبيا يواصل منتخب مصر الاستعداد لمباراته أمام إثيوبيا في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار والتي ستلعب يومي 8 و12 سبتمبر يشرف على تدريبات المنتخب البرتغالي روي فيتوريا وقد أعلن عن قائمة تضم 26 لاعبًا للمعسكر الذي سيمتد من 4 حتى 12 سبتمبر.

تشمل القائمة حراس المرمى محمد الشناوي، محمد صبحي، ومحمد أبو جبل. في خط الدفاع، يشارك محمد هاني، عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح. وفي خط الوسط، سيلعب طارق حامد، مروان عطية، سام مرسي، حمدي فتحي، محمود حمادة، ومحمد رضا بوبو. أما في خط الوسط المهاجم، فسيشمل الفريق أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، وإبراهيم عادل. وأخيرًا في خط الهجوم، سيلعب مصطفى محمد، ومحمد شريف، وأسامة فيصل.

منتخب مصر قد حسم تأهله إلى كأس الأمم الأفريقية 2023 بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة وتلاه منتخب غينيا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط. يُذكر أن مصر ستلتقي بإثيوبيا في المباراة القادمة قبل المشاركة في مباراة ودية مع تونس في استاد الدفاع الجوي تجدر الإشارة إلى أن هذا التصدر يُظهر تفوقًا واضحًا للمنتخب المصري في التصفيات وتطلعه للمنافسة في البطولة القارية المقبلة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر واثيوبيا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو مباراة منتخب مصر وإثيوبيا التي ستُقام يوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر في استاد الدفاع الجوي هذه المباراة تأتي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 وتعتبر منافسة هذه البطولة من أكثر الأحداث الرياضية المنتظرة في المنطقة.

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