تردد قناة اون تايم سبورت القناة الرياضية المصرية كانت تُعرف سابقًا باسم أون سبورت قبل تغيير اسمها في مارس 2020 هذا التغيير جاء نتيجة دمج قناة أون سبورت وقناة تايم سبورتس بهدف تقديم محتوى رياضي متطور وجذاب على الشاشات المصرية وتعد أون تايم سبورتس جزءًا من مجموعة قنوات رياضية مصرية متعددة تبث مختلف البطولات الرياضية على الصعيدين المحلي والدولي.

قامت أون تايم سبورتس بصفقات مهمة لحقوق بث البطولات الرياضية منها شراء حقوق نقل مباراتي كأس السوبر الإسباني لعام 2017 كانت هذه البطولة تُذاع في المنطقة وشمال إفريقيا بشكل حصري بعد سنوات من الاحتكام لقنوات بي إن سبورت تجدر الإشارة أيضًا إلى أنها بثت مباريات مشهورة لفرق عالمية مثل يوفنتوس ولاتسيو وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي وتشيلسي بالإضافة إلى بث نصف نهائي ونهائي كأس البرتغال في موسم 2017-2018 وكذلك بطولة عربية في عام 2017.

في 2018 تم إطلاق قناة أون تايم سبورتس 2 وكانت أول مباراة بثتها هي مباراة سموحة والنجوم وكان لها نفس تردد القناة الأولى وفي نفس العام، تم إطلاق راديو أون سبورت إف أم على التردد الإذاعي 93.7 داخل مصر.

عام 2019 تم إطلاق قناة تايم سبورتس على البثين الأرضي والفضائي ما أضاف مزيدًا من الخيارات للمشاهدين لمتابعة أحدث الأحداث الرياضية تظهر هذه الخطوات التوسعية الدائمة لأون تايم سبورتس واستمرارها في تقديم تغطية شاملة لعالم الرياضة للجماهير المصرية والعربية.

تردد قناة اون تايم سبورت

يمكن الآن للمشجعين تثبيت قناة أون تايم سبورتس ومشاهدة مباراة منتخب مصر للشباب أمام منتخب موزمبيق في إطار كأس الأمم الإفريقية للشباب لضمان استقبال تردد قناة اون تايم سبورت يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد التالي: