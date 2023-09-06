كم الطول المطلوب في الأمن البيئي 1445 خطوات التسجيل في وظائف الامن البيئي عبر أبشر

كم الطول المطلوب في الأمن البيئي إحدى تساؤلات المواطنين الراغبين في التقديم على الوظائف التي يتم إعلانها سنويًا، حيث أن المملكة العربية السعودية تسعى باستمرار لحماية الثروة البيئية سواء برًا أو بحرًا، وبالتالي يتم عرض مجموعة من وظائف الأمن البيئي كل عام ليستطيع المواطنين المنطبقة عليهم الشروط والمعايير المحددة للتقديم على هذه الوظائف.

كم الطول المطلوب في الأمن البيئي

أوضحت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية أن الطول المطلوب في الأمن البيئي 168 سم فأعلى، وذلك طبقًا إلى اللجنة التنظيمية التي وضعت المعايير الخاصة بالانضمام إلى قوات الأمن البيئي، وهكذا يستطيع المواطنون المستوفين لجميع الشروط التقديم على الوظائف المعلنة في العام الجديد 1445، والجدير بالذكر أن التسجيل للوظائف يتم إلكترونيًا.

شروط التسجيل في وظائف الأمن البيئي

حددت وزارة الداخلية بعض الشروط والمعايير التي يجب توافرها في المتقدمين على وظائف الأمن البيئي، وقد جاءت الشروط كما يلي:

أن يكون المتقدم من جنسية سعودية.

متزوج من امرأة تحمل الجنسية السعودية.

الطول المطلوب 168 كحد أدنى.

العمر المطلوب في المتقدمين بين 17 إلى 40 عام.

حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة فأعلى أو شهادة معادلة لها.

عدم التحاق المتقدم بأي وظيفة حكومية.

خطوات التسجيل في الامن البيئي 1445

سهلت وزارة الداخلية الانضمام إلى قوات الأمن البيئي من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتمثل فيما يلي: