القنوات الناقلة لتصفيات امم افريقيا يواصل محبو كرة القدم في جميع أنحاء العالم البحث عن القنوات الناقلة لمباريات الجزائر – المغرب – السنغال – مصر عبر الأقمار الصناعية المختلفة مثل نايل سات يأتي ذلك استعدادًا للمباريات المهمة التي ستقام في الفترة القادمة في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 في كوت ديفوار.

حيث تدخل المنتخيات الافريقية المختلفة في المرحلة الأخيرة حيث ضمنت معظم المنتخبات موقعها في البطولة القادمة التي سوف تقام في الكوت ديفوار خلال العام القادم ويتطلع الكثيرون إلى معرفة الترددات الناقلة للمباراة على نايل سات.

القنوات الناقلة لتصفيات امم افريقيا

فيما يتعلق بالقناة المجانية التي ستبث مباراة مصر وإثيوبيا على نايل سات بشكل مجاني ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 من المتوقع أن تقوم قناة أون تايم سبورت الأرضية بنقل المباراة بشكل مجاني على هذا القمر الصناعي يأتي هذا التوقع استنادًا إلى ما أعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في وقت سابق حيث أشار إلى أن البلد المستضيف للمباراة يحق له نقل اللقاء مجانًا عبر شاشة القناة المحلية.

بالنسبة لمباراة منتخب الجزائر ومنتخب تنزانيا في الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا من المقرر أن تنقلها قناة بي إن سبورت 6 بصوت المعلق حفيظ دراجي بالإضافة إلى ذلك، ستنقل القناة الأرضية الجزائرية المباراة أيضًا بصوت المعلق علي جعفر.

أما مباراة منتخب المغرب ومنتخب ليبيريا في الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم موسم 2023 فستذاع عبر القناة المغربية الرياضية يجدر بالذكر أنه لم يتم تحديد اسم المعلق الذي سيقوم ببث المباراة حتى الآن.

بهذا الشكل يمكن للجماهير في مناطق مختلفة الاستمتاع بمتابعة مباريات كأس الأمم الإفريقية 2024 ومتابعة أحداثها بكل سهولة عبر القنوات المجانية والناقلة المختلفة.