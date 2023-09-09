” مفيش سندوتشات جبنة في المدارس” شوف سعر جبنة عبور لاند الجديد وصل لكام .. ارتفاع أسعار منتجات الألبان كلها 15%

سعر جبنة عبور لاند الجديد والزيادة التي طرأت عليها من القرارات التي اتخذتها الشركة نتيجة إلى ارتفاع مواد التصنيع، وقد سبق هذه الزيادة عدة زيادات أخرى بشكل متتالي، فأصبحت الزيادة الجديدة هي ثالث زيادة قامت الشركة بها خلال فترة وجيزة في العام الحالي، وذلك على جميع العبوات من جبنة عبور لاند والمختلفة الأحجام.

سعر جبنة عبور لاند الجديد

اتخذت شركة عبور لاند قرارها برفع سعر بعض المنتجات من الجبن بدءاً من يوم الأمس 5 من شهر سبتمبر 2023، وذلك على النحو التالي:

سعر شرنك سعة 12 عبوة من جبن فيتا تتراباك زنة 1كجم هو 632 جنيه بزيادة قدرها 38 جنيه.

سعر شرنك من جبن فيتا 500 جم هو 360 جنيه بزيادة قدرها 22 جنيه ويتم بيعها بثلاثين جنيهاً مقابل 28 في السابق.

زاد سعر جبنه عبور لاند 250 جم من نوع اسطنبولي، فيتا، زيتون، شيدر، شطة، رومي ليسجل 405 جنيه للشرنك الواحد، ويتم بيع العبوة بسعر خمسة عشرة جنهاً.

رفع سعر عبوة جبنه عبور لاند الفيتا وزن 1000 جم ليصل إلى 110 جنيه.

تم فع سعر العبوة زنة 125 جم بسعر 8 جنيه، ووصل سعر الشرنك إلى 320 جنيه.

سعر جبنه عبور لاند قبل الزيادة

إليكم أسعار جبنه عبور لاند قبل تطبيق الزيادة الأخيرة: