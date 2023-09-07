” حتى البيض ولع” شوف سعر كرتونة البيض الأبيض النهاردة في مصر 2023/9/7 + حقيقة ارتفاع البيض مرة أخرى

سعر كرتونة البيض شهد نوع من الاستقرار في الأسواق المصرية نتيجة لحدوث استقرار في أسعار الدواجن، وقد وضح عبد العزيز السيد رئيس الشعبة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة أسعار طبق البيض الأحمر والأبيض في المزارع، وذلك بعد تسجيل مصر من الدول التي لا يوجد بها مزارع تنقل فيروس انفلونزا الطيور.

سعر كرتونة البيض

وصل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 114 جنيه، فيما سجلت كرتونة البيض الأحمر نحو 116 جنيه عند تجار الجملة للكرتونة في المزارع المختلفة والمتخصصة في إنتاج البيض، وتعمل الحكومة جاهدة على الرفع من إنتاج البيض لملاقاة الطلب على المستوى المحلي، وتنمية قطاع تربية الدواجن ودعم العاملين في هذا القطاع.

سعر بيع كرتونة البيض للمستهلك

وأما عن سعر بيع كرتونة البيض للمستهلك فقد وقف عند 127 جنيه لطبق البيض الأحمر، و125 جنيها لطبق البيض الأبيض، ويصل إنتاج الدولة من البيض إلى ما يعادل 14 مليار جنيه، وإنتاج 1.4 مليار من الدواجن، في حين أن الريف يقوم بإنتاج 320 مليون طائر داجن، والإنتاج من البيض في مصر يكفي الاستهلاك المحلي، والمعروض زيادة عن الطلب.

وقد سجلت وزارة الزراعة نحو 40 منشأة خالية من الفيروس الذي يصيب الطيور، وهي محصنة تماماً ضد الفيروس، مما سمح بزيادة الإنتاج في الآونة الأخيرة، بل فتح باب التصدير إلى الخارج، مما أدى لتنمية هذا القطاع بشكل واضح منذ العام 2006.

أسعار البيض اليوم

تختاف اسعار البيض اليوم على حسب مؤشر البورصة المصرية لكن بصورة عامة تشهد الأسعار حالة من الاستقرار ودارت الأسعار حول المعدل الآتي: